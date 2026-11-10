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McDonald’s oferece sundae de graça em novembro; veja como conseguir

Promoção da Méqui Friday dá sobremesa gratuita

Escrito por João Conrado Kneipp
McDonald’s oferece sundae de graça em novembro; veja como conseguir
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Quem gosta de sobremesa pode aproveitar uma promoção do McDonald’s durante novembro. A rede está oferecendo um sundae grátis para consumidores que realizarem a primeira compra pelo aplicativo, como parte da campanha Méqui Friday 2026.

Para receber o benefício, é necessário fazer um pedido de pelo menos R$ 15 e informar o código promocional ZERANDO durante a compra. A oferta segue até 30 de novembro, conforme as condições estabelecidas pela rede.

A campanha de Black Friday do McDonald’s também reúne descontos em outros produtos do cardápio, incluindo lanches e sobremesas com preços reduzidos.

Como ganhar sundae grátis no McDonald’s?

O benefício é destinado a quem ainda não realizou a primeira compra pelo aplicativo do McDonald’s e deseja aproveitar a promoção.

O procedimento exige três etapas:

  • Acessar o aplicativo oficial do McDonald’s;
  • Fazer um pedido com valor mínimo de R$ 15;
  • Inserir o código ZERANDO durante a compra.

Depois de cumprir as condições, o consumidor poderá receber o sundae gratuito previsto na campanha. É importante verificar as regras e a disponibilidade da oferta no próprio aplicativo antes de concluir o pedido.

Além da sobremesa gratuita, a campanha de novembro tem ofertas para quem deseja comprar lanches e outros produtos da rede.

Um dos destaques é o combo de Big Mac por R$ 19,90, que acompanha McFritas pequena e bebida de 300 ml. Outra opção é a casquinha, anunciada por R$ 1,99.

As promoções integram a Méqui Friday, realizada entre 3 e 30 de novembro de 2026.

Os consumidores cadastrados no programa de fidelidade Meu Méqui também podem aproveitar uma recompensa relacionada ao entretenimento.

Durante a campanha, 100 pontos podem ser trocados por um código que dá acesso a um mês de Disney+ no plano Padrão com anúncios. O resgate está previsto para ocorrer até 30 de novembro.

A Méqui Friday 2026 acontece durante todo o mês de novembro, com encerramento previsto para o dia 30.

Para consultar as condições do sundae gratuito e das demais ofertas, o consumidor deve acessar o aplicativo do McDonald’s. A disponibilidade dos benefícios e eventuais restrições devem ser verificadas antes da realização do pedido.

João Conrado Kneipp jornalista
João Conrado Kneipp

Jornalista pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com passagens pelo jornal Todo Dia e Yahoo Brasil.

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