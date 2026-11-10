McDonald’s oferece sundae de graça em novembro; veja como conseguir

McDonald’s oferece sundae de graça em novembro; veja como conseguir

Quem gosta de sobremesa pode aproveitar uma promoção do McDonald’s durante novembro. A rede está oferecendo um sundae grátis para consumidores que realizarem a primeira compra pelo aplicativo, como parte da campanha Méqui Friday 2026.

Para receber o benefício, é necessário fazer um pedido de pelo menos R$ 15 e informar o código promocional ZERANDO durante a compra. A oferta segue até 30 de novembro, conforme as condições estabelecidas pela rede.

A campanha de Black Friday do McDonald’s também reúne descontos em outros produtos do cardápio, incluindo lanches e sobremesas com preços reduzidos.

Como ganhar sundae grátis no McDonald’s?

O benefício é destinado a quem ainda não realizou a primeira compra pelo aplicativo do McDonald’s e deseja aproveitar a promoção.

O procedimento exige três etapas:

Acessar o aplicativo oficial do McDonald’s;

Fazer um pedido com valor mínimo de R$ 15;

Inserir o código ZERANDO durante a compra.

Depois de cumprir as condições, o consumidor poderá receber o sundae gratuito previsto na campanha. É importante verificar as regras e a disponibilidade da oferta no próprio aplicativo antes de concluir o pedido.

Além da sobremesa gratuita, a campanha de novembro tem ofertas para quem deseja comprar lanches e outros produtos da rede.

Um dos destaques é o combo de Big Mac por R$ 19,90, que acompanha McFritas pequena e bebida de 300 ml. Outra opção é a casquinha, anunciada por R$ 1,99.

As promoções integram a Méqui Friday, realizada entre 3 e 30 de novembro de 2026.

Os consumidores cadastrados no programa de fidelidade Meu Méqui também podem aproveitar uma recompensa relacionada ao entretenimento.

Durante a campanha, 100 pontos podem ser trocados por um código que dá acesso a um mês de Disney+ no plano Padrão com anúncios. O resgate está previsto para ocorrer até 30 de novembro.

A Méqui Friday 2026 acontece durante todo o mês de novembro, com encerramento previsto para o dia 30.

Para consultar as condições do sundae gratuito e das demais ofertas, o consumidor deve acessar o aplicativo do McDonald’s. A disponibilidade dos benefícios e eventuais restrições devem ser verificadas antes da realização do pedido.