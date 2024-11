Brasil lidera conversa global sobre energia verde no G20

À medida que o mundo volta sua atenção para a Cúpula do G20 no Brasil, a conversa sobre

sustentabilidade e energias renováveis chega a um momento importante para todos os

povos. Sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil se posiciona como

líder regional em energia verde, gerando atualmente 89% de sua eletricidade a partir de

fontes renováveis. Esse feito notável destaca o papel central do Brasil na definição das

metas climáticas globais e solidifica a liderança da América Latina na transição para a

energia limpa.

O cenário energético do Brasil é diversificado e avançado, com grande crescimento nas

energias eólica e solar. O país deve contribuir com 58% da nova capacidade renovável da

América Latina até 2030, com expansão impulsionada pelo crescimento da energia eólica

no Nordeste e pelas instalações solares em todo o território. A Cúpula do G20 e a

organização da COP 30 no Brasil em 2025 evidenciam o compromisso da região em

fomentar práticas sustentáveis e apoiar as nações de menor renda em suas transições

energéticas.

O papel da América Latina na mudança global para energias renováveis é ainda mais

reforçado por seus recursos renováveis diversos, desde os parques eólicos do Brasil até o

potencial solar do Chile. Países como Argentina e México também estão avançando, apesar

dos desafios relacionados à infraestrutura, políticas e investimentos. Os esforços coletivos

dessas nações são fundamentais para impulsionar a transição global para a energia limpa,

mostrando o potencial da região para impactar significativamente o combate às mudanças

climáticas.

Papel da América Latina na transição para energias renováveis

Como a região possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, a América

Latina demonstra progressos significativos em energia renovável. As forças únicas da

região, incluindo a robusta capacidade eólica do Brasil e o vasto potencial solar do Chile,

tornam-na um ator-chave no cenário energético global. Os países da América Latina

também estão explorando novas avenidas, como o hidrogênio verde, que pode se tornar

uma grande exportação, especialmente do Brasil e do Chile, à medida que o mundo busca

fontes de energia mais sustentáveis.

Apesar desse progresso, vários desafios permanecem. A região enfrenta gargalos de

infraestrutura, dificuldades de financiamento e complexidades regulatórias que podem

retardar o ritmo de crescimento. O Brasil, por exemplo, precisa expandir suas capacidades

de armazenamento de energia para lidar com a variabilidade das energias eólica e solar. Ao

mesmo tempo, a rede energética do Chile luta para acompanhar a rápida expansão dos

projetos de energias renováveis, causando o desperdício de energia em algumas áreas.

Energias renováveis da América Latina: um recurso essencial para policymakers

Nesse contexto, o Relatório de Energias Renováveis da América Latina oferece insights

críticos sobre o progresso e os desafios da região. Ele fornece dados sobre o potencial de

energias renováveis, projeções de crescimento e a necessidade contínua de melhorias na

infraestrutura. O relatório destaca as imensas oportunidades que a América Latina possui,

mas também sublinha a necessidade de investimentos contínuos, consistência nas políticas

e colaboração internacional para aproveitar totalmente o potencial renovável da região.

À medida que o Brasil lidera a conversa na Cúpula do G20, as decisões tomadas neste e

em futuros encontros irão definir o futuro energético da América Latina e seu papel nos

esforços climáticos globais.

O sucesso da região em expandir as energias renováveis, superar as barreiras de

infraestrutura e promover soluções energéticas sustentáveis não apenas ajudará a cumprir

as metas climáticas globais, mas também pode estabelecer a América Latina.

