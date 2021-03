Ibovespa abre em leve alta após tombo da véspera

O Ibovespa abriu em leve alta nesta sexta-feira, 19, após uma dia de pessimismo da véspera, quando o índice acompanhou a queda das bolsas americanas.

Às 10h12 (horário de Brasília), o Ibovespa registrava alta de 0,25%, aos 115.127 pontos.

Já o dólar comercial operava em baixa de 0,68%, a R$ 5,529 na compra e R$ 5,53 na venda.

Aumento da taxa Selic: o que muda para o bolso do brasileiro?

Efeito Banco do Brasil | Ibovespa

No entanto, o mercado opera com certa cautela. Afinal, investidores ainda estão digerindo a renúncia de André Brandão como presidente do Banco do Brasil.

Ontem, já houve a indicação do governo de Fausto Ribeiro, atual diretor da BB Administradora de Consórcios para o cargo.

Brandão enfrentava um desgaste desde janeiro, quando anunciou que promoveria uma reestruturação no banco, com o fechamento de 112 agências e o desligamento de cinco mil funcionários.

Dessa forma, entrou em rota de colisão com o Palácio do Planalto.

“O pedido de demissão do presidente do Banco do Brasil deve influenciar o mercado, pela interpretações de nova ingerência política nas estatais”, adiantou o EQI Investimentos,na manhã desta sexta-feira.

Influência externa

Hoje é o chamado “Quadruple Witching’” nos EUA e na Europa. É o dia de vencimentos simultâneos de contratos de opções, opções de índices, futuros de índices e futuros de ações. O que pode causar certa volatilidade no mercado.

Vale lembrar que os preços dos barris de petróleo também estão no radar dos investidores, após forte queda, de mais de 7%, influenciando resultado do Ibovespa.

A baixa aconteceu pela perspectiva de queda na demanda de petróleo cru, principalmente devido ao avanço do novo coronavírus em países da Europa.

