Teleperícia do INSS começa a funcionar na segunda-feira (16)

Teleperícia do INSS

A primeira experiência do INSS com a perícia virtual deve começar na segunda-feira (16). Sendo assim, os atendimentos virtuais são obrigatórios para beneficiários do auxílio-doença temporário e funcionários de empresas conveniadas.

Isso porque a teleperícia foi uma exigência do Tribunal de Conta da União (TCU), para comprovação da necessidade do pagamento de benefícios durante a pandemia. Além disso, para evitar fraudes ou recebimento indevido.

Para a realização do atendimento à distância, houve um consenso de mudanças sobre a atuação dos médicos. Para isso, reuniram-se Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Mas também, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Nacional de Medicina do Trabalho.