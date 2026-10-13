MEI pode receber R$ 5 mil de Lula e perdão de dívida? Veja quem tem direito

MEI pode receber R$ 5 mil de Lula e perdão de dívida? Veja quem tem direito

O governo Lula anunciou nesta terça-feira, 13 de outubro de 2026, um pacote de medidas para ajudar os microempreendedores individuais (MEIs) a sair das dívidas, investir nos próprios negócios e aumentar o faturamento. Entre as novidades estão a proposta de perdão de R$ 12,6 bilhões em débitos com a União e a criação do Pix MEI, um benefício de até R$ 5 mil que não precisará ser devolvido.

As iniciativas fazem parte do programa Prospera MEI, apresentado no Palácio do Planalto. Segundo o governo, aproximadamente 3,6 milhões de microempreendedores poderão ser beneficiados com o perdão das dívidas tributárias. Já o Pix MEI deverá funcionar como um incentivo financeiro para quem precisa comprar equipamentos, melhorar a estrutura de trabalho ou ampliar a produção.

O pacote também prevê uma nova rodada de renegociação de dívidas bancárias, mudanças nas regras de emissão de notas fiscais e a ampliação do limite de faturamento anual permitido para a categoria.

Mas existe um detalhe que o trabalhador precisa conhecer antes de contar com o dinheiro: o anúncio não significa que todas as medidas já estejam disponíveis. O perdão das dívidas depende de aprovação legislativa, enquanto o Pix MEI ainda precisa ter suas regras de funcionamento definidas. O governo também pretende ampliar o limite de faturamento por meio de uma proposta que tramita no Congresso Nacional.

Lula perdoa dívida de MEI

A principal medida do pacote é a proposta de extinguir dívidas tributárias de microempreendedores individuais com o governo federal. A estimativa apresentada pelo Executivo é de que 3,6 milhões de MEIs tenham débitos que somam R$ 12,6 bilhões.

Segundo Lula, o objetivo é permitir que esses trabalhadores regularizem a situação fiscal e tenham melhores condições para continuar atuando no mercado. Para quem trabalha por conta própria, uma dívida acumulada pode comprometer o orçamento, dificultar o acesso a crédito e tornar mais difícil a manutenção da empresa.

Entre as obrigações que podem estar envolvidas nesse tipo de pendência estão os pagamentos mensais do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). O boleto reúne os tributos devidos pelo microempreendedor, conforme as regras aplicáveis à categoria.

Quando os pagamentos deixam de ser feitos, os débitos podem se acumular e, em determinadas situações, ser inscritos na Dívida Ativa da União. A proposta anunciada pelo governo busca eliminar as pendências abrangidas pela nova legislação.

Segundo as informações divulgadas, o perdão deverá alcançar integralmente as dívidas contempladas. A intenção é reduzir a dificuldade de recuperação desses valores e permitir que os empreendedores retomem suas atividades sem carregar os débitos incluídos na medida.

Entretanto, o perdão não deve ser confundido com uma autorização para deixar de pagar os impostos atuais. Até que a proposta seja aprovada e regulamentada, as obrigações existentes continuam seguindo as regras em vigor.

O público-alvo da proposta são os microempreendedores individuais que possuem dívidas tributárias com a União e se enquadram nos critérios que serão definidos para o programa.

O governo estima que cerca de 3,6 milhões de pessoas poderão ser contempladas. Isso não significa que todos os brasileiros com CNPJ de MEI receberão algum valor ou terão todas as suas pendências eliminadas.

Também é necessário diferenciar as dívidas públicas das obrigações com empresas privadas. O perdão anunciado se refere aos débitos tributários com a União, enquanto as dívidas bancárias serão tratadas por outra iniciativa do pacote.

Assim, quem tem parcelas atrasadas de empréstimos, faturas de cartão de crédito, financiamentos ou contas com fornecedores não deve presumir que esses compromissos serão automaticamente cancelados pela proposta de perdão tributário.

O texto definitivo precisará estabelecer quais débitos serão abrangidos e como será feita a identificação dos beneficiários.

A recomendação é consultar a situação fiscal nos canais oficiais e acompanhar a tramitação do projeto. Até a publicação das regras, não existe garantia de que uma dívida individual já tenha sido perdoada.

Pix para MEI de R$ 5 mil: como vai funcionar o benefício?

O Pix MEI é outra medida anunciada pelo presidente Lula. A proposta prevê um repasse de até R$ 5 mil para que microempreendedores invistam no próprio negócio. A principal diferença em relação a um empréstimo convencional é que o recurso será concedido a fundo perdido. Isso significa que o beneficiário não precisará devolver o dinheiro, desde que cumpra as condições que vierem a ser estabelecidas pelo programa.

A proposta tem como objetivo estimular investimentos produtivos. Em vez de funcionar como um auxílio destinado ao consumo pessoal, o dinheiro deverá ajudar o empreendedor a melhorar a capacidade de trabalho e gerar renda.

Um cabeleireiro, por exemplo, poderá se beneficiar de recursos para renovar equipamentos e ampliar o atendimento. Um vendedor de alimentos poderá precisar de utensílios ou melhorias na estrutura de produção. Já um profissional de entregas poderá buscar equipamentos que tornem o serviço mais eficiente, conforme as despesas permitidas pelo programa.

O governo estima que a iniciativa possa alcançar aproximadamente 1 milhão de microempreendedores, com orçamento previsto de R$ 5 bilhões ao longo de quatro anos.

Isso significa que o benefício não será necessariamente pago a todos os MEIs do país. O valor anunciado é de até R$ 5 mil por contemplado, e a seleção dependerá dos critérios oficiais.

Até o momento do anúncio, o governo não havia divulgado um calendário definitivo para os pagamentos nem todas as regras de participação no Pix MEI. A iniciativa ainda está em estruturação. Portanto, não é possível afirmar uma data exata para o início dos depósitos, quais documentos serão exigidos ou se haverá uma inscrição aberta a todos os microempreendedores.

O planejamento apresentado prevê a distribuição dos recursos ao longo do período de 2027 a 2030. O governo também indicou que a proposta deverá priorizar investimentos capazes de ampliar a produção e a renda dos pequenos negócios.

Entre os pontos que ainda precisam ser esclarecidos estão os critérios de seleção, os mecanismos de acompanhamento dos gastos e os procedimentos para solicitar o benefício.

O empreendedor deve ficar atento a mensagens que prometam liberar imediatamente os R$ 5 mil mediante o pagamento de taxas. Não se deve fornecer senhas bancárias, códigos de autenticação ou dados pessoais a intermediários que afirmem garantir a aprovação.

A liberação dependerá das regras oficiais do programa. Até que os canais de atendimento e os procedimentos sejam divulgados, não é seguro presumir que exista um cadastro aberto.

MEI devedor de banco: como vai funcionar o Desenrola 3.0?

O pacote do governo também prevê uma iniciativa específica para renegociar dívidas privadas dos microempreendedores individuais.

A proposta faz parte do Desenrola 3.0 e tem como objetivo facilitar a quitação de débitos com instituições financeiras. Segundo o governo, o estoque de dívidas bancárias desse público chega a aproximadamente R$ 6 bilhões. O mecanismo anunciado prevê que a União compre carteiras de dívidas dos bancos, exigindo descontos mínimos de 90% na operação.

Na prática, a medida pretende fazer com que os credores aceitem reduções expressivas para participar do programa. A ideia é diminuir o peso dos débitos e permitir que os empreendedores recuperem condições financeiras para manter suas atividades.

É importante, porém, não interpretar o desconto previsto como uma redução automática de 90% em qualquer dívida bancária. O percentual está relacionado às condições exigidas dos bancos na operação anunciada. A oferta final para cada devedor dependerá das regras e dos débitos contemplados.

Quem possui empréstimos ou outras obrigações financeiras deverá acompanhar a abertura do programa e verificar se poderá negociar a dívida pelas condições oferecidas.

MEI poderá faturar R$ 140 mil por ano? Veja o que muda

Outra frente do pacote envolve o aumento do limite de faturamento anual permitido para o microempreendedor individual. Atualmente, o teto geral do MEI é de R$ 81 mil por ano. O governo pretende ampliar esse valor para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028, conforme a proposta apresentada.

A mudança busca permitir que pequenos negócios cresçam sem precisar deixar imediatamente o enquadramento como MEI ao ultrapassar o limite atual.

Um empreendedor que aumenta as vendas pode chegar rapidamente ao teto de faturamento. Com a ampliação, seria possível movimentar um valor maior dentro da categoria, desde que as demais condições legais continuem sendo cumpridas. O aumento, no entanto, ainda depende da aprovação legislativa necessária. Até que a mudança entre em vigor, o microempreendedor precisa observar o limite atualmente aplicável.

O governo também apresentou uma proposta que permite ao MEI contratar até dois funcionários, em vez de apenas um, como ocorre nas regras gerais atuais. Essa alteração igualmente depende da aprovação do texto correspondente.

Governo Lula anuncia mudanças na emissão de nota fiscal do MEI

O pacote inclui ainda medidas relacionadas à emissão de notas fiscais nas vendas de produtos e na prestação de serviços para pessoas físicas. A proposta anunciada pretende dispensar a emissão obrigatória nesses casos, conforme as condições que serão estabelecidas. A iniciativa busca reduzir a burocracia enfrentada por trabalhadores que atendem diretamente o consumidor.

O governo também mencionou os nanoempreendedores, categoria com faturamento anual de até R$ 40,5 mil, que poderá contar com regras específicas de simplificação.

A mudança exige atenção porque a dispensa não deve ser interpretada como uma autorização para ignorar todas as obrigações fiscais. As condições aplicáveis dependerão da regulamentação e do tipo de operação realizada. Antes de deixar de emitir um documento fiscal, o empreendedor deve verificar as regras oficiais para sua atividade e para o atendimento a pessoas físicas ou jurídicas.

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