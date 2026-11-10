Exercício Perseu 2026 terá participação da Marinha e da Aeronáutica, com blindados, aeronaves, embarcações e disparos reais

Exército mobiliza 4,5 mil militares e caças da FAB para simulação de guerra

Exército mobiliza 4,5 mil militares e caças da FAB para simulação de guerra

Mato Grosso do Sul será palco de uma das maiores mobilizações militares do Brasil em 2026. Entre os dias 11 e 26 de novembro, o Exercício Conjunto Perseu reunirá mais de 4,5 mil militares do Exército Brasileiro, da Marinha e da Força Aérea Brasileira (FAB) em atividades que reproduzem cenários de combate e situações de conflito.

A operação será coordenada pelo Comando Militar do Oeste (CMO) e contará com a participação de mais de 80 organizações militares. A estrutura mobilizada inclui aproximadamente 800 viaturas, além de blindados, embarcações e aeronaves.

Considerado o maior exercício do Exército Brasileiro em 2026, o Perseu tem como finalidade avaliar a preparação das tropas e a capacidade de atuação conjunta das três Forças Armadas.

Simulação terá lançamento de foguetes e tiros reais

As atividades estão previstas para Campo Grande, Corumbá, Dourados, Porto Murtinho e Miranda. Militares de diferentes regiões do país, incluindo equipes do Rio Grande do Sul, de São Paulo e do Distrito Federal, foram deslocados para participar da etapa final do treinamento.

A programação prevê exercícios que reproduzem diferentes situações de uma operação militar. Entre as atividades estão lançamentos de foguetes, disparos de granadas de artilharia e morteiros, além do emprego de armamentos anticarro.

Os militares também participarão de deslocamentos com veículos blindados e exercícios de tiro real. A proposta é testar a capacidade de resposta das equipes em diferentes condições operacionais, incluindo situações que exigem integração entre unidades terrestres, aéreas e navais.

A dimensão da operação também exige uma estrutura logística para transportar tropas, equipamentos e armamentos entre as cidades envolvidas.

FAB levará caça A-1M e Super Tucano para o exercício

A participação da Força Aérea Brasileira terá entre os destaques o A-1M, versão modernizada do caça-bombardeiro AMX, conhecido na FAB como A-1.

Desenvolvido originalmente em uma parceria entre Brasil e Itália, com participação da Embraer, o avião subsônico foi projetado para cumprir missões de ataque ao solo, reconhecimento tático e apoio aéreo às tropas em operações terrestres.

Outro modelo previsto é o A-29 Super Tucano, aeronave turboélice fabricada pela Embraer no Brasil. O avião é utilizado em missões de treinamento avançado, reconhecimento armado e ataque leve.

O Super Tucano também tem histórico de emprego em operações de vigilância de fronteiras, patrulhamento aéreo e interceptação de aeronaves envolvidas em voos ilícitos.

A presença dos dois modelos permitirá integrar o componente aéreo às atividades realizadas pelas tropas em solo, simulando diferentes necessidades de apoio durante uma operação de combate.

Cinco cidades de MS receberão militares e equipamentos

O Exercício Perseu 2026 terá atividades distribuídas por diferentes regiões de Mato Grosso do Sul. A mobilização envolve a capital e municípios estratégicos do interior.

Campo Grande será um dos principais pontos de concentração e coordenação das equipes. Corumbá, Dourados, Porto Murtinho e Miranda também integram a programação.

Com a chegada dos contingentes de outros estados, a operação deve provocar movimentação de comboios, veículos militares e equipamentos nas localidades envolvidas.

A reunião de milhares de militares e o emprego de recursos das três Forças Armadas fazem do Perseu uma das principais atividades de treinamento militar previstas para este ano.

Aproveite para ver a Onça do Exército