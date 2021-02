A internet possibilitou o surgimento de diversas profissões consideradas modernas, entre elas a de influencer digital. Produzir conteúdo para as redes sociais tornou-se uma ocupação, e o melhor de tudo é que os assuntos são inesgotáveis. Ou seja, você encontrará pessoas falando sobre vida fitness, games, marketing, entre outros temas. Se interessou? Nessa matéria vamos explorar um pouco sobre o universo do influenciador de moda e como se tornar um.

Ser um produtor de conteúdo no segmento da moda pode parecer glamouroso no início. Porém, a profissão requer uma série de conhecimentos, habilidades de comunicação com o público, além de carisma. É fundamental conhecer esse mercado, as ferramentas disponíveis e estar aberto às mudanças que podem ocorrer.

Além de ganhar dinheiro através das plataformas digitais, o influenciador de moda ainda pode utilizar o seu poder de persuasão e trabalhar para marcas famosas. Essa tem sido a principal fonte de faturamento para muitos desses empreendedores digitais.

Então, para te ajudar a conquistar um espaço nesse nicho de atuação, confira algumas dicas fundamentais para dar os seus primeiros passos. Veja como se tornar um influenciador de moda e compartilhar conteúdo interessante para os seus seguidores.

Passo a passo para te tornar um influenciador de moda

O influenciador de moda tem o papel de induzir as pessoas sobre a compra de determinados produtos e serviços e falar sobre as marcas de beleza. Essa pessoa pode focar nos segmentos de maquiagem, vestuário, cabelos, entre outros subtemas.

No entanto, um diferencia um influencer bem sucedido de outros é a sua forma de falar com o público. Por isso, o influenciador precisa gerar uma identificação entre o seu conteúdo e a sua audiência, para que ele seja considerado uma autoridade. Ou seja, quanto mais fãs ele tiver, melhor será o seu engajamento. A seguir, conheça algumas dicas importantes para entrar nesse ramo.

- PUBLICIDADE -

Conheça o seu nicho de atuação

Inicialmente, escolha um nicho dentro da moda que você tenha domínio. Por exemplo, se você se sente confortável para falar sobre análise de coloração, gosta de dar dicas de roupas e tem conhecimento sobre o que você fala, que tal se aventurar se tornando uma influenciadora de moda no ramo de vestuário?

Existem muitas áreas a serem exploradas. Sendo assim, a parte mais importante é encontrar o que te move e quem é o seu público-alvo. Para isso, faça pesquisas, veja quem se interessaria pelo o que você tem a dizer e comece a produzir o seu conteúdo.

Utilize as principais redes sociais

Antes de desenvolver a linguagem e o conteúdo, veja quais são as principais redes sociais que você poderá utilizar. Isso porque cada uma possui um apelo diferente e recursos diferenciados. Por exemplo, se você optar pelo Youtube, deverá pensar no roteiro, gravação e produção.

Da mesma forma, se você utilizar o Instagram, poderá aproveitar as ferramentas como reels, IGTV e Stories. Independente da sua escolha, certamente as redes sociais te ajudarão a alavancar o seu conteúdo sobre moda e te transformar num influenciador de moda de sucesso.

Elabore um bom conteúdo

- PUBLICIDADE -

Em seguida, produza um conteúdo que seja atraente, interessante e divertido. Não esqueça que as pessoas te seguem porque se sentem identificadas com o que você diz. Portanto, tente diversificar o que você posta.

Interaja com o seu público

Agora que você já sabe o que irá postar, abuse dos recursos das plataformas. Utilize as caixas de perguntas nos Stories, promova enquetes e peça para que os seus seguidores comentem nas suas publicações. Tente ser o mais próximo possível das pessoas, pois elas confiam em você.

Mantenha uma frequência de postagens

Tenha um calendário de postagens e respeite os horários do cronograma. Se a plataforma que você utiliza perceber que você reduziu a frequência de posts, certamente o seu conteúdo será enviado para menos pessoas.

Influenciador de moda – Vá em busca de parceiras

Enfim, vá atrás de parceiros comerciais, mesmo que sejam outros influenciadores digitais. Faça um levantamento das marcas que você considera interessantes para o seu negócio e proponha algo. Quer saber como? Leia nossa matéria sobre como conseguir parceiras nas redes sociais.