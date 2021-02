Você utiliza as redes sociais sem propósito ou se preocupa também com a imagem que passa para o seu público? Se você não entende muito bem sobre esse assunto e ainda não sabe a importância de fazer uma boa gestão da sua marca pessoal, leia essa matéria. Certamente você terá ótimas dicas para trabalhar melhor o seu branding pessoal.

Muitos influenciadores digitais e personalidades públicas já perceberam a importância de cuidar da imagem nas redes sociais. Mas o branding pessoal não se resume apenas a pessoas famosas. Portanto, se você é um freelancer, artista ou profissional liberal pode criar estratégias para se posicionar melhor na internet.

Então, como você quer ser visto pelas pessoas que te seguem? Descubra como melhorar o seu branding pessoal através de dicas simples e que farão toda a diferença na sua imagem.

O que é o branding pessoal?

Em outras palavras, o branding pessoal é como o cuidado com a gestão da marca pessoal. Ou seja, se você possui um perfil no Instagram e quer se posicionar diante dos seus seguidores, deve criar uma série de estratégias assertivas para cativá-lo e influenciá-lo.

Se a sua audiência responder de forma positiva às suas ações nas redes, certamente a sua estratégia está funcionando. Por isso, é fundamental ter um objetivo e investir em marketing de conteúdo para criar a sua própria história. Certamente haverá uma identificação do público.

Mas você deve estar se perguntando porque é tão importante estabelecer o seu branding pessoal, não é mesmo? Vamos supor que seu cliente em potencial esteja buscando informações sobre o seu negócio. O primeiro lugar que ele irá buscar informações é no seu Instagram, LinkedIn ou outra rede social.

Ao encontrar um bom posicionamento, comentários positivos e presença constante nas redes sociais, ele começará a confiar no seu negócio. Ou seja, independente do seu ramo de atuação, cuidar da gestão pessoal já te coloca muito à frente da concorrência. Quer saber como fazer isso? Então confira as próximas dicas.

Dicas para estabelecer o seu branding pessoal

Antes de tudo, é importante salientar que o branding pessoal não é uma autopromoção. Mas sim, uma forma eficaz de se aproximar da sua audiência e fazer com que ela se interesse pelo que você tem a dizer. Os passos são:

Tenha objetivos claros

Saiba exatamente porquê você deseja ser lembrado. Conheça a sua persona e o que ela gosta de consumir nas redes sociais. Em seguida, reflita se o seu conteúdo tem relação com o que a sua audiência tem interesse.

Crie o seu storytelling para melhorar o seu branding pessoal

Boa parte do sucesso de qualquer perfil nas redes sociais deve-se à sua história. As pessoas se identificam com a vida das outras, então é muito importante projetar a sua nas redes sociais.

Não significa que você tenha que expor sua vida íntima ou particular, mas que você gere conteúdo interessante e que faça as pessoas ficarem mais curiosas para saber quem é você. Por isso, invista em Storytelling, que é a arte de contar boas histórias sobre si mesmo.

Utilize as redes sociais com frequência

Enfim, a última dica e uma das mais importantes é que você utilize as redes sociais onde seu cliente está. Por exemplo, se você trabalha com sua imagem e quer melhorar o seu branding pessoal, utilize o Instagram.

Mas se você é um profissional freelancer, certamente vai amar conhecer as funcionalidades do LinkedIn. Através dessa rede você conseguirá aumentar a sua rede de contatos e potencializar as suas estratégias.

