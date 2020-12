Como ficar famoso na internet é o segredo que muitos usuários da rede desejam descobrir. Receber presentinhos de marcas, ter muitas curtidas nos posts e ter o reconhecimento do público são apenas alguns objetivos de alguns jovens. Quem não quer ter sucesso e se tornar uma referência dentro de um segmento?

Mas, diferente do que muitos pensam, para ter fama é necessário muito mais do que sorte. É possível que um vídeo no Reels viralize rapidamente, ou algum post no Instagram ganhe muita visibilidade. Porém, se você não possuir uma estratégia, entrará na lista das pessoas que aparecem e somem na mesma velocidade.

Obviamente, não há garantia de sucesso imediato. Mas existem algumas dicas que podem te ensinar a como ficar famoso na internet. Por isso, vamos te dar o beabá para melhorar o seu engajamento e te tornar mais conhecido.

Descubra o seu nicho de atuação e descubra como ficar famoso na internet

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Primeiramente, descubra o que você gosta de fazer e o que tem afinidade. Existem muitos nichos onde você pode atuar. Por exemplo, você pode criar resenhas de maquiagem, falar sobre jogos eletrônicos ou sobre assuntos polêmicos, que são populares.

O ideal é que você utilize como base as suas habilidades e hobbies para escolher um ramo de atuação. Pense naquilo que desperta o seu interesse e você tem domínio para falar. E não adianta fingir que sabe sobre algo, certo? Certamente o público perceberá a sua idoneidade.

As opções são variadas. É possível criar blogs, gravar vídeos ou quem sabe um podcast. Independente da sua escolha, não vão faltar canais de comunicação. Todas essas dicas ajudam aqueles que querem saber como ficar famoso na internet.

Faça uma pesquisa sobre a sua comunidade

Em seguida, faça um levantamento sobre a comunidade que você deve se inserir. Pessoas de um mesmo grupo compartilham ideias, interesses e gostos em comum.

Então, conheça o que torna os criadores de conteúdo e influenciadores do nicho que você deseja atuar interessantes. Assim, é possível também já ir conhecendo mais sobre o seu público e saber o que eles gostam de consumir.

Por isso, acesse o Facebook, participe de fóruns e verifique o que você pode acrescentar. Lembre-se que não basta apenas aprender a como ficar famoso na internet, é fundamental também ter um bom conteúdo.

Como ficar famoso na internet – Tenha um perfil nas redes sociais

Crie um perfil em no mínimo duas redes sociais. Se você quiser se tornar um youtuber ou um streamer, o ideal é ter uma conta no Youtube e no Instagram, por exemplo. Mas, se quiser se tornar um TikToker, comece a criar vídeos nessa plataforma.

Tenha presença na internet

Agora que você descobriu seu nicho de atuação e criou um ponto de encontro com os seus seguidores, tenha em mente a importância de ter consistência na internet. Utilize o mesmo nome de usuário e foto de perfil em todas as plataformas, para não confundir as pessoas.

Mantenha uma quantidade de posts diários e crie um conteúdo interessante. Sem dúvida, você atrairá mais pessoas a cada dia. Aliás, não mude sua personalidade de uma hora pra outra. Seja fiel ao que você acredita e conquiste a confiança da sua audiência.

Crie um blog ou site

Além das redes sociais, um blog pode te ajudar a ganhar mais autoridade. Essa é uma plataforma que ajuda muitas influenciadoras digitais do ramo da moda e beleza, que produzem conteúdos como resenhas de produtos.

Utilize memes e hashtags – Como ficar famoso na internet

Se você ainda está na dúvida sobre como ficar famoso na internet, descubra o poder dos memes. Eles são populares, engraçados e atraem a atenção das pessoas. Então aproveite aqueles memes que estão em alta e tente utilizá-los na sua estratégia de marketing.

Além disso, ao compartilhar conteúdos, utilize hashtags. Elas podem atrair as pessoas certas para o seu conteúdo.

Faça anúncios

Se você possui uma empresa ou deseja se tornar um influenciador, comece a pensar em anunciar os seus posts. Essa é uma alternativa mais rápida do que as estratégias orgânicas, porém, certamente irão te colocar no caminho do sucesso.

Seja único e saiba como ficar famoso na internet

Os usuários da internet costumam seguir pessoas reais, que são de verdade. Então, seja consistente na sua marca pessoal e mantenha a sua verdade.

Produza conteúdos de qualidade – Uma das principais dicas de como ficar famoso na internet

Enfim, invista em marketing de conteúdo. Por mais que esse conceito seja bem difundido, ainda existem pessoas que não sabem como direcionar bem os seus conteúdos. Por isso, o ideal é criar um planejamento, que inclui texto e visual e seguir todas as dicas que demos nessa matéria.

Viu como ficar famoso na internet não é tão complicado assim? Basta ter uma ideia legal, estruturar o seu conteúdo e colocar em prática o seu melhor.