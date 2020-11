Ganhar dinheiro no Instagram exige do usuário domínio sobre a plataforma e conhecimentos de marketing digital. Você poderá lucrar de diversas formas, seja atuando diretamente com marcas ou investindo nos programas de afiliados.

Para te ajudar a escolher o melhor caminho, listamos nessa matéria algumas maneiras de ganhar dinheiro no Instagram. Descubra porque essa rede social é tão rentável, sobretudo para quem quer se tornar um influenciador digital.

Como ganhar dinheiro no Instagram: porque investir nessa rede social?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Hoje o Instagram faz parte das estratégias de marketing digital de diversas empresas que desejam divulgar produtos e serviços. A rede conta com milhões de usuários que utilizam recursos como stories e postagens no feed para se comunicar. Então, não é a toa que esse aplicativo é um dos mais baixados atualmente.

Esse também é o ambiente que dita tendências e onde as pessoas querem ficar. Por isso é lá que a sua empresa deve estar. Caso você não tenha uma empresa ainda, já avaliou a possibilidade de ganhar dinheiro no Instagram se tornando um blogueiro?

Essa é uma alternativa viável, principalmente após as muitas mudanças que ocorreram nos últimos tempos na plataforma. Enfim, quem ama produzir conteúdo e interagir com outras pessoas, certamente vai amar as dicas que falaremos para você ganhar dinheiro no Instagram.

5 Dicas para ganhar dinheiro no Instagram

1. Monte a sua loja online

A primeira dica para ganhar dinheiro no Instagram é que você adapte a sua loja física para o ambiente digital. Sua empresa precisa chegar onde o seu cliente está, e certamente a sua maioria está utilizando a internet.

Caso não entenda muito bem da plataforma, contrate um profissional para cuidar do conteúdo das suas postagens. Invista em boas imagens para chamar a atenção dele para os seus produtos.

Aliás, no recurso de loja disponibilizado na ferramenta, não esqueça de colocar o preço das coisas. Assim será mais fácil de atrair as pessoas que realmente se interessam pelo que você vende.

Depois cuide da sua escrita e da linguagem utilizada. Sempre coloque ao final das legendas um Call To Action, linkando aquele post ao seu site ou qualquer outro local onde ele possa tirar as dúvidas.

Por último, crie um bom relacionamento com ele através da comunicação. Sempre atenda aos seus chamados, às críticas e sugestões. Você conseguirá fidelizá-lo aos poucos e ele se tornará um comprador fiel.

2. Invista em conteúdo patrocinado

Você sabia que fazer anúncios patrocinados é uma forma excelente de se manter na mente do seu cliente? Além de tudo, é possível também segmentar para que aquela campanha chegue apenas ao seu público-alvo.

Além disso, influenciadores digitais também costumam ser patrocinados por marcas. Que tal publicar posts de terceiros no seu feed do Instagram?

3. Utilize o marketing de afiliados

Outra forma interessante de ganhar dinheiro no Instagram é aderindo ao programa de afiliados. Aqui você fará uma parceria com um site específico e a cada compra realizada através do seu link, você ganhará uma porcentagem. Por isso, vale a pena pesquisar sobre marketing de afiliados e investir nisso.

4. Venda suas fotos para bancos de imagens

Você é fotógrafo ou manja de tirar fotos boas com seu celular? Se elas possuírem uma qualidade bacana, porque não vendê-las para um banco de imagens? Muitas pessoas ao redor do mundo vivem de vender as suas fotos para serem compradas por outras pessoas.

Geralmente quem trabalha com produção de conteúdo precisa de fotos bonitas para postar no Instagram. Nas buscas, certamente essa pessoa encontrará a sua foto num desses sites. Então não perca a oportunidade de divulgar o seu talento e ganhar dinheiro no Instagram.

5. Se torne um influenciador digital

Se você possui uma quantidade relativa de seguidores, também poderá monetizar e ganhar dinheiro no Instagram. Que tal investir na área de influenciador digital?

Mas é muito importante que você entenda que para ter sucesso nessa área, é necessário conhecer o mercado. Pesquise bastante para descobrir como crescer. Mas se já quiser um empurrãozinho, confira o tópico a seguir.

Como se tornar um influenciador e ganhar dinheiro no Instagram

Ficou curioso de como é possível fazer sucesso no Instagram através da profissão de digital influencer? Então confira as dicas.

Estude as marcas que tem relação com sua proposta

Antes de fechar parceria com alguma empresa, é fundamental que os seus valores estejam alinhados com os dela.

Por exemplo, se você é um blogueiro que fala nos seus posts sobre cuidados com a saúde, seria melhor se associar a marcas de equipamentos esportivos ao invés de produtos para cães, não é mesmo?

Aborde a empresa diretamente

Se você já encontrou a empresa dos sonhos, se arrisque e entre em contato com ela. O máximo que pode acontecer é ela recusar a oferta. No entanto, as marcas têm preferido se associar aos micro influenciadores por conta do baixo custo. Portanto, talvez você tenha alguma chance.

Busque agências de influenciadores

Enfim, existem diversos aplicativos e agências que recrutam influenciadores digitais para trabalhos. Que tal conhecer algumas delas e se inteirar sobre as regras?

Gostou das ideias? Então coloque-as em prática e comece a ganhar dinheiro no Instagram agora mesmo.