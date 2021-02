Você percebeu que o número de seguidores do seu Instagram diminuiu, ou que até mesmo os seus posts não engajam mais? Além disso, as suas stories não estão alcançando uma quantidade grande de pessoas, mesmo que você utilize estratégias de marketing digital? Então talvez você esteja sofrendo com o tal do Shadowban do Instagram.

Esse tipo de banimento pode ter vários motivos e o algoritmo do Instagram tem muita relação com isso. Por isso, reunimos nessa matéria tudo o que você precisa saber sobre esse assunto e como se prevenir de passar por essa situação embaraçosa.

Shadowban do Instagram: o que é?

Shadowban se refere ao banimento de contas do Instagram. Ou seja, a plataforma bloqueia o usuário sem avisar, por acreditar que ele burlou algumas regras da plataforma. No entanto, na maioria das vezes ele não percebe a penalização.

Esse termo vem sendo bastante falado ultimamente e pode prejudicar muitas contas no Instagram. Em outras palavras, o Shadowban ocorre quando as suas publicações deixam de aparecer para os seus seguidores, seja no feed ou nas pesquisas públicas na plataforma. Além disso, o alcance das stories também reduz, assim como tudo o que você fizer nessa rede social.

Porém, existem algumas razões para que isso aconteça na sua conta. O uso de hashtags erradas ou de forma exagerada, sem propósito são alguns motivos. Além disso, algumas ferramentas de automação podem provocar o Shadowban no seu perfil, mesmo que você não queira.

Se você ainda não entendeu muito bem sobre o que se trata, confira algumas dicas para saber se sua conta foi penalizada ou não. Em seguida, aproveite para saber como evitar o Shadowban.

Como saber se você foi atingido

Muitas marcas são prejudicadas e não tem seu conteúdo compartilhado para outras pessoas, caso caiam no Shadowban. Mas como fazer para identificar se sua conta foi banida da plataforma ou não?

Infelizmente não há como saber. Então contrate um profissional de marketing para cuidar da sua conta e perceber inicialmente esse tipo de situação.

Muitas pessoas culpam o algoritmo do Instagram pelas mudanças na plataforma e sem dúvidas, esse pode ser um dos motivos. Porém, existe uma série de mecanismos que podem sugerir ao Instagram que o usuário está burlando as regras.

Então, se você está percebendo um envolvimento mais tímido em seus posts do que antigamente, comece a desconfiar. Primeiramente, verifique se as suas publicações estão aparecendo para os seus seguidores.

Inicialmente, não mude nada e perceba se está tudo ok. Em seguida, utilize uma plataforma de verificação chamada Shadowban Tester. Através dela você poderá acompanhar o desempenho dos seus posts e ter uma análise completa de tudo o que vem fazendo.

Agora que você já sabe como reconhecer um Shadowban, confira a seguir algumas dicas de como evitar cair nisso. Certamente esses conselhos farão muita diferença nas suas estratégias de marketing.

Como evitar o Shadowban do Instagram

Veja alguns procedimentos e comportamentos básicos para levar em consideração no momento de fazer os seus posts no Instagram.

Cuide das suas hashtags

Primeiramente, não use as hashtags entendidas como proibidas. Existe uma lista que você pode verificar e se antecipar ao Shadowban.

Em seguida, não exagere no número delas e use-as de forma consciente. Veja quais são as mais utilizadas pelo seu público e invista apenas em algumas.

Reduza a automação e uso de plataformas

Não compre seguidores se não quiser ser penalizado. Essa prática é entendida por profissionais de marketing e até mesmo pelo Instagram como algo desonesto. Ou seja, evite utilizar esse tipo de ferramenta.

Verifique o seu conteúdo

Faça uma análise sobre as suas publicações e o conteúdo delas. Verifique o tom e se existe algo que possa ofender alguém. Isso porque ser denunciado também pode ser altamente prejudicial.

Conheça as políticas da rede social

E por falar em diretrizes, é muito importante que você leia todas as cláusulas no seu contrato do Instagram. Se inteire sobre as diversas formas de burlar as regras e evite ao máximo o Shadowban.

Mantenha sua conta ativa para não conhecer o Shadowban

Enfim, interaja com cautela com os seus seguidores e mantenha uma conta em movimento. Se você ficar muito tempo sem postar, seu perfil será entendido como falso e ser retirado do ar. Além disso, o Instagram não entregará os seus conteúdos aos seus seguidores se você demorar vários dias sem publicar nada.

Agora é só seguir essas dicas para ter sucesso na plataforma. Confira também nossa matéria sobre como aumentar o faturamento no Instagram.