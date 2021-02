Um dos maiores desafios de quem possui um negócio digital é aumentar o tráfego orgânico do seu site ou perfil nas redes sociais. No entanto, existem algumas táticas utilizadas por profissionais de marketing que ajudam a aumentar a visibilidade da empresa e atrair mais leads.

O ponto de partida para qualquer empresa que deseja ter sucesso na internet através do tráfego orgânico é criar um bom conteúdo. É através dele que o público irá se interessar pelo seu perfil e aos poucos se tornar um visitante fiel. Além disso, investir em SEO pode fazer toda a diferença no alcance dos seus posts.

Mas o marketing também oferece outros recursos que podem contribuir para que você tenha mais seguidores no Instagram. Vamos conhecer os principais nas próximas linhas dessa matéria.

O que é o tráfego orgânico

Tráfego orgânico é uma estratégia do marketing digital que tem como objetivo atrair mais clientes para um perfil ou site, sem que a empresa precise patrocinar links e anúncios. Tráfego no Instagram são as visitas, visualizações e interações em publicações e stories.

Para chegar ao seu objetivo, a empresa precisa aplicar algumas técnicas nas suas redes sociais e entender bem de funil de vendas. Além disso, ela precisa conhecer seu público e o comportamento dele. Assim fica mais fácil produzir conteúdos direcionados para ele.

A grande vantagem de investir em tráfego orgânico é o custo baixo. Porém, o tempo para a conquista do cliente costuma ser um pouco maior, o que pode ser bom na construção de um relacionamento com ele. Se interessou em saber mais sobre essa tática de marketing digital? Listamos no próximo tópico algumas dicas para quem deseja investir no tráfego espontâneo.

- PUBLICIDADE. -

Dicas para otimizar a sua estratégia através do tráfego orgânico

Se você ainda não sabe como gerar leads e aumentar seus seguidores no Instagram através do tráfego orgânico, confira as informações que separamos para você.

Mude sua conta para perfil comercial

Não esqueça de trocar a sua conta para um perfil comercial. Só assim você poderá acessar as métricas, ver informações sobre a empresa e sobre os seus seguidores, e saber os melhores horários para postar.

Cuide do link da bio

Invista numa biografia do Instagram que seja organizada e conte em poucas palavras quem você é. A sua descrição irá atrair o seu público certo e fazê-lo entender qual o seu tipo de negócio. Além disso, insira um link que direcione o seu cliente ao seu site ou página de vendas. Certamente, essa é uma tática que será benéfica tanto para o seu perfil na rede social, quanto no seu site.

Conte histórias reais

- PUBLICIDADE -

Como já mencionamos, o marketing de conteúdo é uma das principais estratégias de atração. Por isso, busque fazer posts interessantes. Além disso, estude sobre storytelling e aprenda a contar histórias interessantes que atraiam a atenção do seu seguidor.

Tenha uma regularidade de posts

Não basta apenas criar bons conteúdos para melhorar o seu tráfego orgânico, como também ter uma certa regularidade nas postagens. Sem isso, sua marca perderá autoridade e não será lembrada pelos seus seguidores. Como consequência, não haverá engajamento.

Utilize hashtags para alcançar mais pessoas através do tráfego orgânico

As hashtags ainda são elementos fundamentais na atração e fidelização de clientes. Através delas, você poderá filtrar os assuntos de interesse do seu público e aumentar a exposição da sua empresa no Instagram.

Tags com preços são importantes

Uma das principais maneiras de afastar um cliente de um perfil no Instagram é não colocar preço nos produtos publicados. Então, as tags são ótimas para levar o cliente à compra, sem que ele mesmo saiba que tem interesse no produto.

- PUBLICIDADE -

Insira call to actions nos textos para ter um bom tráfego orgânico

As CTA’s tem um alto impacto na leitura. Elas provocam a curiosidade do leitor e o estimula a pesquisar e conhecer mais sobre a sua empresa. Por isso, utilize esse recurso com sabedoria.

Conheça os recursos do Instagram

O Instagram é uma rede social repleta de recursos e que oferece ao produtor de conteúdo diversas possibilidades de criação. Então desbrave cada função e ferramenta, como o Reels, IGTV, os Stories, entre outros recursos.