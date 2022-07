Assistir Tombense x Sampaio Corrêa ao vivo online e horário (29/07)

Apenas um ponto separa as equipes na tabela de classificação na Série B do Brasileirão

Nesta sexta-feira, 29 de julho, as equipes de Tombense e Sampaio Corrêa se enfrentam a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. Onde assistir Tombense x Sampaio Corrêa ao vivo online? Valendo a 21ª rodada da Série B do Brasileirão, o confronto tem transmissão pela TV e também através do celular.

O Tombense vem de empate com o Operário, enquanto o Sampaio venceu o Sport na última rodada.

Onde assistir Tombense x Sampaio Corrêa ao vivo online

O jogo do Tombense x Sampaio Corrêa será transmitido no Premiere, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o sistema do Premiere é um pacote de canais de futebol aos torcedores por valor extra na mensalidade. Ele também é encontrado no aplicativo.

Onde assistir Tombense x Sampaio Corrêa ao vivo online é no Globo Play, plataforma de streaming somente para assinantes através do celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Tombense x Sampaio Corrêa hoje:

Data: 29/07/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (FIFA)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

Tombense x Sampaio Corrêa na Série B do Brasileirão

O Tombense é a grande surpresa da temporada na Série B do Brasileirão. Converteu até aqui seis vitórias, onze empates e três derrotas entre as vinte rodadas já disputadas, ocupando a 6ª posição da tabela com 29 pontos. O grupo mineiro pula uma posição se vencer o jogo desta sexta-feira, aumentando para três confrontos seguidos sem perder no desempenho das últimas semanas.

O Sampaio Corrêa entretanto garantiu a vitória na última rodada e conseguiu retomar a 7ª posição na parte de cima da tabela. Com 28 pontos, contabiliza oito vitórias, quatro empates e oito derrotas dentro e fora de casa. O resultado não garante o elenco no G-4 da competição, mas dá ao time a vantagem nas próximas rodadas principalmente para lutar pelo acesso até a elite.

Jogos da rodada da Série B do Brasileirão

A vigésima primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro apresenta dez confrontos, onde todas as vinte equipes entram em campo para disputarem os três pontos no fim de semana.

Começando na segunda-feira, a rodada segue até o sábado, 30 de julho, onde cada um dos jogos tem transmissão ao vivo seja pela televisão ou online, onde os direitos de transmissão estão sob responsabilidade de TV Globo.

Confira toda a programação da rodada neste fim de semana na Série B.

Terça-feira (26/07):

Chapecoense 0 x 0 Grêmio

Quinta-feira (28/07):

Vasco x CRB

Sport x Guarani

Bahia x Náutico – 19h

Tombense x Sampaio Corrêa – 21h30

Sábado (30/07):

Brusque x Cruzeiro – 11h

Londrina x Criciúma – 16h

Novorizontino x Vila Nova – 18h30

Ponte Preta x Operário PR – 19h

CSA x Ituano – 20h30

