Como ouvir jogo ao vivo do Flamengo hoje no Brasileirão (10/05)

Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Flamengo recebe o Goiás no Estádio do Maracanã, nesta quarta-feira, 10 de maio, às 20h (Horário de Brasília). Saiba quais são os meios para ouvir o jogo do Flamengo hoje sem pagar nada.

A partida entre Flamengo e Goiás no Brasileirão também tem transmissão na TV e no streaming. Dá para assistir em qualquer lugar do país, como e onde o torcedor quiser.

Transmissão em áudio do jogo do Flamengo hoje

Para ouvir o áudio do jogo do Flamengo hoje o torcedor precisa acessar a Fla TV, serviço de streaming oficial do clube. A narração será de Emershow Santos com comentários de Bruno Pet e a participação de Vangelys, atleta do remo no Flamengo.

De graça, a FlaTV disponibiliza o áudio da partida no Youtube e no Facebook para todos os usuários em qualquer lugar do Brasil. Dá para acompanhar no computador ou nos aplicativos

Quem é assinante da FlaTV pode acompanhar direto no aplicativo ou pelo site (flatvmais.com.br). Por mês o flamenguista precisa desembolsar R$ 15, enquanto o plano anula é R$ 150.

Também dá para ver a programação pelo GloboPlay, já que a plataforma do Flamengo tem parceria com o streaming do grupo Globo. Por mês, o valor é R$ 32,40 ou R$ 57,40.

É hoje, Nação! O MENGÃO enfrenta o Goiás, às 20h, no Maracanã, pelo Brasileirão! Acompanhe a transmissão em áudio da FlaTV e da FlaTV+! O pré-jogo (com imagens) começa às 17h30 na FlaTV+! Narração: Emershow Santos

Comentários: Bruno Pet

Reportagens: Lazlo Dalfovo, Luana… pic.twitter.com/b2h7KeT6fr — Flamengo (@Flamengo) May 10, 2023

A bola vai rolar entre Flamengo e Goiás nesta quarta-feira às 20h, oito da noite, horário de Brasília, direto do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Moradores dos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul precisam ficar atentos com a diferença no horário local.

Se você está fora do Brasil, verifique o horário do início da partida a seguir.

Quarta-feira, 10/05:

Rio de Janeiro: 20h

Rio Branco: 18h

Manaus: 19h

Santiago (Chile): 20h

Buenos Aires (Argentina): 20h

Bogotá (Colômbia): 18h

Cidade do México (México): 17h

Vancouver (Canadá): 16h

Los Angeles (Estados Unidos): 16h

Toronto (Canadá): 19h

Nova Iorque (Estados Unidos): 19h

Madrugada de quarta para quinta-feira, 11/05:

Lisboa (Portugal): 00h

Londres (Inglaterra): 00h

Dublin (Irlanda): 00h

Madrid (Espanha): 01h

Roma (Itália): 01h

Cidade do Cabo (África do Sul): 01h

Moscou (Rússia): 02h

Pequim (China): 07h

Tóquio (Japão): 08h

Sydney (Austrália): 10h

Flamengo na zona de rebaixamento

O Flamengo é o 17º colocado no Campeonato Brasileiro com três pontos. O time venceu o Coritiba na primeira rodada, com o técnico interino Mário Jorge. Depois, com o treinador argentino Sampaoli, perdeu os três jogos que disputou.

O time busca a segunda vitória e consequentemente se afastar da degola. Saiba se o Flamengo já foi rebaixado aqui.

17 Flamengo - 3 pontos

18 Goiás - 3 pontos

19 Coritiba - 1 ponto

20 América MG - 0 ponto

Por que Gabigol não vai jogar hoje?

O atacante Gabigol não pode jogar hoje contra o Goiás porque está suspenso. O jogador tomou o terceiro cartão amarelo no fim de semana, contra o Athletico, e por isso tem que cumprir suspensão de uma partida.

O atleta volta a jogar no sábado, 13 de maio, pela sexta rodada do Brasileirão. Sampaoli ainda busca a sua primeira vitória no campeonato com o time, mesmo com vitória na Copa do Brasil e Libertadores.

No Brasileirão, Gabigol tem apenas dois gols marcados. Confira a lista de artilheiros do Brasileirão 2023 até a quarta rodada.

