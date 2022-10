Horário do jogo do Corinthians hoje: x Juventude ao vivo, terça (4/10)

Para buscar a vice-liderança do Brasileirão, o Corinthians enfrenta o lanterna Juventude nesta terça-feira, 4 de outubro, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O horário do jogo do Corinthians hoje vai ser às 21h30 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Saiba onde vai passar o jogo do Corinthians.

Horário do jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians hoje começa às 21h30 (Horário de Brasília), com transmissão do Premiere e GloboPlay para todos os estados do Brasil ao vivo.

O pacote de canais de futebol está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, em diferentes valores no extra da mensalidade. O torcedor deve entrar em contato com a sua operadora.

Outra opção é o GloboPlay, serviço de streaming por assinatura. Por R$ 24,90 até R$ 86,90, a programação traz canais de futebol, filmes e séries para o torcedor acompanhar pelo aplicativo do celular, tablet, computador e smartv.

JUVENTUDE X CORINTHIANS:

Horário do jogo do Corinthians hoje: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhaes (FIFA)

VAR: Wagner Reway

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Confira no vídeo como foi a última disputa entre as equipes.



Juventude é lanterna no Brasileirão

Sem vencer por dez rodadas no Brasileirão, o Juventude segue na última posição com 19 pontos, conquistados em três vitórias, dez empates e dezesseis derrotas. Com aproveitamento de 21%, o elenco gaúcho tem o segundo pior ataque com 21 gols marcados, além da pior defesa em campanha com 51 gols.

Na última rodada, o time comandado por Umberto Louzer perdeu por 2 a 0 para o Athletico PR, fora de casa. Se vencer nesta terça-feira, continua na lanterna do Brasileirão.

Corinthians busca vaga para a Libertadores

Para o Corinthians, a abertura da rodada nesta terça-feira significa a retomada até a vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série A. Com 50 pontos, o time comandado por Vitor Pereira vai à 53 para ultrapassar o Internacional com a vantagem no número de vitórias.

O alvinegro conquistou catorze triunfos, oito empates e sete derrotas, com aproveitamento de 57% com a quarta melhor defesa ao contabilizar 34 gols marcados e apenas 27 sofridos. Na última rodada, o Corinthians venceu o Cuiabá por 2 a 0, dentro de casa.

Jogos da rodada no Brasileirão

Pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, dez jogos serão realizados neste meio de semana, entre a terça, quarta e quinta-feira, com todas as vinte equipes na disputa.

O destaque vai para o encontro de Flamengo e Internacional, assim como o duelo entre América MG e São Paulo, reencontro das quartas de final na Copa do Brasil.

Por isso, confira onde assistir aos jogos de hoje.

Juventude x Corinthians – 21h30

Quarta-feira (05/10):

Atlético GO x Fluminense – 19h

Ceará x Goiás – 19h

RB Bragantino x Cuiabá – 19h

Athletico PR x Fortaleza – 19h30

Flamengo x Internacional – 21h30

Santos x Atlético MG – 21h30

Quinta-feira (06/10):

Palmeiras x Coritiba – 19h

Avaí x Botafogo – 19h

América MG x São Paulo – 20h

