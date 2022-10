Equipes disputam a 31ª rodada do Brasileirão nesta segunda, 10 de outubro, com transmissão ao vivo

Horário do Jogo do Palmeiras e Atlético-GO hoje, segunda-feira (10/10)

Horário do Jogo do Palmeiras e Atlético-GO hoje, segunda-feira (10/10)

Pela 31ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras visita o Atlético Goianiense nesta segunda-feira, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Líder com vantagem, o alviverde enfrenta o clube na zona de rebaixamento, e o horário do jogo do Palmeiras hoje vai ser às 18h30 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo.

Qual é o horário do Jogo do Palmeiras no Brasileirão

Dia de brasileirão, e o jogo do Palmeiras hoje vai começar às 18h30, seis e meia da tarde (Horário de Brasília), com transmissão do Premiere e GloboPlay em todo o país ao vivo.

O pay-per-view está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, por valor extra na mensalidade. O torcedor pode obter o pacote de canais através do site www.premiere.globo.com por valores entre R$ 59,90, até R$ 89,90 ao mês. Se preferir, entre em contato com a sua operadora.

Para assistir pelo celular, basta acessar o aplicativo GloboPlay se você é assinante. Por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, você tem acesso completo direto ao tablet, computador e smartv de canais de futebol, entretenimento com filmes, séries e novelas da Rede Globo.

ATLÉTICO GO X PALMEIRAS:

Horário do Jogo do Palmeiras: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (FIFA)

VAR: Wagner Reway

> Novela Travessia no Maranhão: como estado se encaixará na história

Atlético GO x Palmeiras: como estão as equipes na temporada?

O Atlético Goianiense quebrou a sequência de derrotas ao vencer as duas últimas partidas. Com 28 pontos em décimo oitavo lugar, ainda não tem a quantidade necessária para escapar da degola e subir na classificação em busca da permanência da elite. Com aproveitamento de 31%, tem a terceira pior defesa da temporada com 30 gols marcados e 47 sofridos.

Após cinco derrotas seguidas, o técnico Eduardo Baptista foi demitido e agora Eduardo do Nascimento Souza é quem comanda a equipe, com a mesma escalação da rodada passada.

Último jogo: Atlético GO 2 x 0 Fluminense

Próximo jogo: Juventude x Atlético GO – Domingo, 16/10 às 18h

Do outro lado, o Palmeiras se mantém na ponta da tabela com 66 pontos, nove de vantagem com relação ao Internacional, segundo colocado na classificação. As chances de título nas próximas rodadas são altas e por isso o clube comandado por Abel Ferreira deve manter o foco 100% para levantar a taça na temporada. São dezenove vitórias, nove empates e duas derrotas apenas na temporada, com a melhor campanha disparada.

Último jogo: Palmeiras 4 x 0 Coritiba

Próximo jogo: Palmeiras x São Paulo – Domingo, 16/10 às 16h

> Resultado da Fórmula 1 hoje: Verstappen é campeão da F1 em 2022

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Vinte equipes disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O primeiro colocado é declarado o campeão da temporada, enquanto os quatro últimos serão rebaixados até a segunda divisão do futebol.

1 Palmeiras – 66 pontos

2 Internacional – 57 pontos

3 Corinthians – 54 pontos

4 Flamengo – 52 pontos

5 Fluminense – 51 pontos

6 Athletico PR – 48 pontos

7 Atlético MG – 47 pontos

8 América MG – 45 pontos

9 Botafogo – 43 pontos

10 Fortaleza – 41 pontos

11 São Paulo – 40 pontos

12 RB Bragantino – 38 pontos

13 Goiás – 38 pontos

14 Santos – 37 pontos

15 Coritiba – 34 pontos

16 Ceará – 33 pontos

17 Cuiabá – 30 pontos

18 Atlético GO – 28 pontos

19 Avaí – 28 pontos

20 Juventude – 20 pontos

+Sumiu? Saiba o que aconteceu com Juma no final de Pantanall