Novela Travessia no Maranhão: como estado se encaixará na história

A próxima atração das 21h da TV Globo terá cenas gravadas fora do Brasil e também em dois estados brasileiros: Rio de Janeiro e Maranhão. A capital carioca já é um local bastante explorado nas telinhas, mas o estado nordestino é novidade para muita gente. A novela Travessia Maranhão somou algumas semanas de gravações por lá e será palco no começo da trama da protagonista Brisa (Lucy Alves).

Locais de gravação de Travessia – Por que o Maranhão foi escolhido?

Por ser um estado rico de cultura e diversidade, o Maranhão foi escolha da autora Gloria Perez para abrir a trama de seu novo folhetim. Em uma das coletivas de imprensa organizadas pela TV Globo, a escritora comentou que gosta de trazer lugares diferentes e diversos em suas obras.

“Sempre tive muita curiosidade pelo Maranhão. É um estado peculiar que tem uma cultura muito própria, muita personalidade, até pela sua formação. Começa com uma ocupação francesa, depois dos holandeses e então portugueses. Também mistura com a cultura indígena e dos africanos e toda essa mistura resulta em um caldo cultural muito rico, que se expressa através do folclore, da arte, da música, da dança”, comentou a autora.

Gloria diz que o estado chama atenção não apenas pelas belas paisagens, mas também por ser interessante. Por isso, ela resolveu usar o lugar como um dos cenários de Travessia. Apesar de a trama passear por apenas um estado da região, Gloria também disse que a escolha de inserir o Maranhão na novela é uma homenagem ao nordeste inteiro.

Segundo o site oficial da Globo, as gravações da novela Travessia Maranhão ocorreram por volta de quatro semanas. Este foi um dos primeiros locais que o elenco e equipe do folhetim desembarcaram para o início das gravações. A capital São Luís é um dos lugares mais explorados na trama, mas também foram usados de cenários a praia de Atins, o Centro Histórico da capital e os Lençóis Maranhenses.

Pelas chamadas da novela, já é possível ver algumas cenas que foram gravadas nos espaços paradisíacos escolhidos para a novela Travessia Maranhão. Eles representaram bastante o local de origem da protagonista Brisa, mulher que é do interior do estado. A trama do namorado de Brisa, Ari (Chay Suede), também ganhará espaço na capital, São Luís. Ele será arquiteto e trabalhará pela preservação de espaços históricos.

A cargo de curiosidade, Romulo Estrela, que interpretará o hacker Oto, também um dos protagonistas – pois fará parte de um triângulo amoroso com Brisa – é natural de São Luís, capital do Maranhão. Já Lucy Alves é paraibana e Chay Suede é capixaba.

Como o Maranhão se encaixa na história de Travessia?

O Maranhão terá grande destaque no começo da história de Travessia. Os primeiros capítulos do folhetim mostrarão a relação de Brisa e Ari, que são namorados desde a adolescência e moram no Maranhão. Ela é uma menina órfã e ele é filho de Núbia, que acha Ari bom demais para Brisa ou qualquer mulher do lugar por ser “muito estudado”.

No futuro, já adultos, eles continuam juntos e tem um filho. Eles continuam morando no Maranhão e Ari trabalha intensamente para manter o patrimônio histórico do estado preservado. A vida da dupla sofre uma guinada com dois grandes acontecimentos.

O primeiro deles é que o empresário Guerra (Humberto Martins), que mora no Rio de Janeiro, quer derrubar um dos casarões históricos do Maranhão para a construção de um shopping futurista. Ari vai tentar impedi-lo e por isso viaja ao Rio de Janeiro para investigar a construtora.

Durante este tempo, Brisa resolve deixar o Maranhão para ir atrás de Ari no sudeste. No entanto, antes de conseguir viajar, ela é reconhecida na rua como uma suposta sequestradora de bebês. Isso acontece porque uma imagem falsa criada por um grupo de Portugal traz uma montagem com a foto de Brisa no corpo de uma criminosa. Ao ser confundida na rua, a moça precisa fugir.

É assim que ela esbarra no hacker Oto. Ele está no Maranhão para uma missão secreta e acaba encontrando Brisa no porta-malas de seu carro, quando a moça tenta fugir de uma multidão enfurecida. Conheça:

