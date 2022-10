O que aconteceu com Juma no final de Pantanal? Entenda desfecho - Foto: Reprodução/Globo

Sumiu? Saiba o que aconteceu com Juma no final de Pantanal

Sumiu? Saiba o que aconteceu com Juma no final de Pantanal

O remake da famosa obra de Benedito Ruy Barbosa chegou ao fim nas telinhas da Globo. Muitos personagens tiveram seus felizes desfechos no último capítulo, porém, alguns ficaram apagados na trama. Classificada como protagonista, a personagem de Alanis Guillen mal deu às caras, o que fez o público se perguntar: o que aconteceu com Juma no final de Pantanal?

+Quando começa o Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo

O que aconteceu com Juma no final de Pantanal de 2022?

Juma pouco apareceu no final da novela Pantanal, mas é possível perceber que seu final foi feliz, já que ela continuou com Jove e deu a luz a uma menina alguns capítulos atrás.

Na primeira parte do último episódio, ela esteve no casamento que marcou a união de alguns casais na fazenda de Zé Leôncio, como o próprio rei do gado com Filó, Tadeu e Zefa e Irma e Zé Lucas. A jovem não ganhou destaque, mas é possível ser vista entre os convidados da cerimônia.

Pouco depois do casamento, Zé Leôncio morre. Como a cena em que a família encontra o corpo do pecuarista foi cortada do final da novela, Juma não apareceu nesta parte, como aconteceu em 1990. Em seguida, é realizado o funeral de Zé Leôncio. Juma é claro comparece a cerimônia em homenagem ao sogro, mas também não ganha destaque.

Depois disso, a jovem não ganha nenhuma cena na novela e por isso muita gente pode ficar com dúvidas sobre o que aconteceu com Juma no final de Pantanal. Porém, a realidade é que a jovem já conquistou seu final feliz capítulos antes e por isso não teve destaque no desfecho do folhetim.

Na reta final da novela, Juma se tornou mãe e deu a luz a uma menina. Ela continuou seu relacionamento com Jove, que não viveu novas crises. A moça se arriscou nos capítulos finais da trama ao salvar a vida de Zaquieu, que foi ameaçado por Renato. Ela salvou a vida do peão e não se feriu.

Entre uma das diferenças de o que aconteceu com Juma no final de Pantanal em 1990 e 2022, na versão da Manchete, era mostrado que depois de todo aquele vai e vem entre as idas da tapera e a fazenda dos Leôncio, ela estava morando nas terras da família do marido.

No final do último capitulo de 1990, Jove chega de avião após uma viagem e Filó grita por Juma, avisando que o marido da moça estava de volta. No entanto, a mulher-onça não chegava a dar às caras na cena.

Já em 2022, essa cena não aconteceu. Após a passagem de 7 anos desde o velório do rei do gado e da continuidade da família Leôncio, apenas Filó, os netos e o Velho do Rio – agora Zé Leôncio – é que aparecem.

Filha de Juma apareceu mais velha

Apesar de Juma aparecer muito pouco no último capítulo, sua filha ganha certo destaque. A menina apareceu 7 anos mais velha nos minutos finais da novela em conversa com seu avô Zé Leôncio, que assume o papel de novo Velho do Rio da região.

Tanto a filha de Juma, Maria Marruá Leôncio, quanto Antero – o filho de Irma com Trindade que foi criado por Zé Lucas como pai – aparecem. As crianças conversam com Filó e pedem permissão para ir ao encontro do Velho do Rio.

Durante o papo com a entidade, Antero falo sobre o novo trabalho de vereador de Zé Lucas e a filha de Juma comenta que também vira onça quando está com “reiva”, assim como sua mãe. Após o papo, o Velho do Rio promete levar as crianças até a casa em que Juma morava.

A menina foi interpretada por Lia Luperi e o menino por Theo Luperi, ambos filhos do autor Bruno Luperi, responsável pelo remake.

Leia também

Nova novela das 9: quando estreia Travessia e elenco