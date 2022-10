Horário do jogo do Vasco hoje x Sampaio Corrêa, quinta (27/10/22)

A torcida vascaína promete lotar São Januário nesta quinta-feira. Isso porque se o Vasco ganhar do Sampaio Corrêa, o elenco garante o acesso. O jogo do Vasco hoje é válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com início às 21h45 (Horário de Brasília). Confira onde assistir ao jogo de hoje.

Horário do jogo do Vasco hoje

O jogo do Vasco hoje começa às 21h45 (Horário de Brasília), em São Januário. A partida tem transmissão na Globo, Sportv e Premiere ao vivo.

Somente ao estado do RJ, a Globo abre exceção para transmitir o possível retorno do Vasco até a elite do Brasileiro. A narração é de Cléber Machado com comentários de Pedrinho e Roger Flores.

Os canais Sportv e Premiere também vão passar o jogo, mas por todo o território brasileiro. Aqui, a narração é de Luiz Carlos Jr ao lado dos comentaristas Lédio Carmona, Ricardinho e Sandro Meira Ricci.

Para assistir no celular é só acessar o GloboPlay, plataforma de streaming aos assinantes.

Data: 27 de outubro de 2022

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

TV: Globo (RJ), Sportv e Premiere

LiveStream: GloboPlay no aplicativo ou site www.globoplay.globo.com

Arbitragem: Jean Pierre Goncalves Lima

Veja como foi a última partida entre as equipes.



Do que o Vasco precisa para subir para a Série A?

Tudo o que o Vasco precisa fazer para garantir o acesso até a elite do Brasileirão é vencer o Sampaio Corrêa nesta quinta-feira. Pela 37ª rodada da Série B, o duelo vai ser em São Januário, com a presença dos torcedores cariocas.

Em terceiro lugar na tabela com 59 pontos, o Gigante da Colina contabiliza 16 vitórias, onze empates e nove derrotas na temporada com 45 gols marcados e 33 sofridos. Além do acesso, o Vasco também sobe novamente para a vice-liderança da competição, desbancando o próprio Grêmio.

O elenco carioca não tem mais chances de ocupar a liderança, uma vez que o Cruzeiro é quem tem a vantagem na posição. Entretanto, vai lutar até a próxima rodada para terminar a temporada na segunda posição.

Para o jogo de hoje, o técnico Jorginho não poderá contar com Raniel e Luiz Henrique, suspenso, enquanto Gabriel Dias e Riquelme estão machucados, segundo indicou o jornal Lance.

Classificação da Série B do Brasileirão

Com apenas duas rodadas para o fim da temporada no Campeonato Brasileiro da Série B, as equipes vão para o tudo ou nada no fim de semana.

1 Cruzeiro – 72 pontos

2 Grêmio – 61 pontos

3 Vasco – 59 pontos

4 Bahia – 58 pontos

5 Ituano – 54 pontos

6 Londrina – 53 pontos

7 Sport – 53 pontos

8 Sampaio Corrêa – 52 pontos

9 Criciúma – 52 pontos

10 CRB – 50 pontos

11 Guarani – 47 pontos

12 Vila Nova – 46 pontos

13 Ponte Preta – 45 pontos

14 Tombense – 44 pontos

15 Chapecoense – 42 pontos

16 CSA – 42 pontos

17 Novorizontino – 41 pontos

18 Operário PR – 34 pontos

19 Brusque – 34 pontos

20 Náutico – 30 pontos

