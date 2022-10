Já classificado para a elite do Brasileirão, o Cruzeiro enfrenta o Vila Nova nesta sexta-feira

Jogo do Cruzeiro hoje: onde vai passar e horário da Série B – 14/10

O Cruzeiro entra em campo hoje, sexta-feira, para enfrentar o Vila Nova às 20h30 (Horário de Brasília), em confronto válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo do Cruzeiro hoje vai ser no Estádio OBA, em Goiânia, com transmissão ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje ao vivo

O jogo do Cruzeiro hoje tem transmissão do Premiere e GloboPlay, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), ao vivo para todo o Brasil.

Disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e a Oi, o pay-per-view exibe em todo o território brasileiro a partida na Série B do Brasileirão. O Premiere, entretanto, só pode ser comprado por valor extra na mensalidade.

Para quem não tem a TV paga, dá para assistir no GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes. Pelo celular, tablet, computador ou smartv o torcedor tem acesso completo da programação entre os canais Globo, filmes, séries e também novelas.

Entre no site www.globoplay.globo.com e procure os pacotes.

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio OBA, em Goiânia

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA)

Vila Nova x Cruzeiro: como estão na temporada?

Invicto há seis rodadas, o Vila Nova ocupa a décima quarta posição da tabela com 42 pontos, conquistados em oito vitórias, dezoito empates e oito derrotas. O time tem seis pontos a mais do que o primeiro colocado na degola e, para se manter longe da zona de rebaixamento, vai buscar os três pontos nesta sexta-feira contra o já classificado para o acesso.

O elenco do Vila Nova tem a vantagem de jogar em casa, com o desempenho de cinco vitórias, dois jogos perdidos e dez empates entre dezessete partidas.

Do outro lado, o Cruzeiro já está classificado para a Série A de 2023 e, por isso, apenas cumpre tabela para confirmar o título da competição. Com 72 pontos, contabiliza vinte e uma vitórias, nove empates e quatro derrotas com a melhor campanha da temporada, ataque e a defesa. Na última rodada, entretanto, perdeu para o Sport fora de casa.

Escalação:

Escalação do Vila Nova: Tony; Willian, Alisson Agostinho, Rafael Donato, Alex da Silva; Arthur, Wagner, Sousa; Nunes, Altemir Cordeiro Neto e Dentinho.

De acordo com o jornal Super Esportes, a Escalação do Cruzeiro: Rafael; Zé Ivaldo, Eduardo Brock, Geovane; Leo Pais, Filipe Machado, Willian Oliveira, Marquinhos Cipriano; Bruno Rodrigues, Luvannor e Edu.

Jogos da Série B do Brasileirão na rodada

Além do jogo entre Vila Nova e Cruzeiro, a 35ª rodada da Série B do Brasileirão também apresenta outros confrontos no fim semana.

Só nesta sexta-feira, 14 de outubro, as equipes de CSA e Londrina se enfrentam, assim como o Novorizontino e Náutico, duas equipes que brigam na zona de rebaixamento.

Por isso, confira todos os jogos da rodada.

Guarani 1 x 0 CRB

Sampaio Corrêa 2 x 1 Chapecoense

Operário x Brusque

Sexta-feira (14/10):

CSA x Londrina – 19h

Vila Nova x Cruzeiro – 20h30

Novorizontino x Náutico – 21h30

Sábado (15/10):

Tombense x Ponte Preta – 16h30

Criciúma x Ituano – 19h

Domingo (16/10):

Sport x Vasco – 16h

Grêmio x Bahia – 16h

