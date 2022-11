Jogo do Cruzeiro hoje x CSA: qual canal vai passar de graça (06/11/2022)

Elenco comemora o título com a torcida neste domingo, no Mineirão; enquanto isso, o CSA quer fugir do rebaixamento

O jogo do Cruzeiro hoje serve apenas para a entrega do título na Série B do Brasileirão em 2022. A festa no Mineirão contará com a torcida cruzeirense a partir das 18h30 (Horário de Brasília), em partida contra o CSA na última rodada da competição. O elenco alagoano, por outro lado, tenta escapar do rebaixamento.

Qual canal vai passar jogo do Cruzeiro hoje ao vivo?

A Globo e o Premiere vão transmitir o jogo do Cruzeiro hoje às 18h30 (Horário de Brasília).

Com exclusividade na TV aberta, a Rede Globo vai passar a festa cruzeirense na Série B somente aos estados de MG e AL. A narração é de Rogério Correia e comentários de Henrique Fernandes, Fábio Júnior e Janette Arcanjo.

Se você mora em outros estados e quer acompanhar a partida, é só sintonizar o Premiere, pay-per-view disponível na TV fechada para assinantes. Também dá para assistir no GloboPlay, plataforma para celular, tablet, computador ou smartv.

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

TV: Globo e Premiere

Online: GloboPlay no aplicativo ou no site www.starplus.com

Arbitragem: Jean Pierre Goncalves Lima

Temporada do Cruzeiro em 2022

Não tem pressão para o Cruzeiro neste domingo. O elenco cruzeirense chega na última rodada da Série B com o acesso já garantido e com a única e exclusiva missão de receber a taça de campeão da temporada. A Raposa ocupa a liderança com folga, entre 75 pontos em 22 vitórias, nove empates e apenas seis derrotas. Na Copa do Brasil, entretanto, o time tropeçou diante do Fluminense nas oitavas de final, eliminado sem ao menos chegar perto da grande final. Foram anos difíceis na segunda divisão para o torcedor mineiro. Este é o primeiro título da Série B do Cruzeiro na história.

Do que o CSA precisa para ficar na Série B?

Enquanto o Cruzeiro apenas comemora o título da Série B, o elenco alagoano tem uma missão importante pela frente. Precisa vencer o time mineiro para garantir a permanência. Se empatar, aí tem que torcer por uma vitória do já rebaixado Operário, do Paraná, contra o Novorizontino.

Se o CSA perder, aí precisa torcer também para que o Operário supere o adversário paulista. Com 42 pontos, o time ocupa a 16ª posição com nove vitórias, 15 empates e 13 derrotas no total da temporada, um a mais que o Novorizontino.

Escalações:

Acompanhe as prováveis escalações de Cruzeiro e CSA neste domingo, de acordo com o portal GE.

Provável escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock; Filipe Machado, Willian Oliveira, Daniel Jr, Matheus Bidu; Bruno, Luvannor e Edu.

Provável escalação do CSA: Marcelo Carné; Everton Silva, Douglas, Lucão, Diego Renan; Geovane, Gabriel, Yann Rolim, Lourenço; Osvaldo e Rodrigo Rodrigues.

Quem joga hoje na última rodada da Série B do Brasileirão?

Além do embate entre Cruzeiro e CSA, outros cinco jogos encerram a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a rodada de número 38 no calendário.

Confira todos os jogos e os horários de cada um.

Quinta-feira (03 de novembro):

Grêmio 3 x 0 Brusque

Sexta-feira (04 de novembro):

Náutico 0 x 1 Ponte Preta

Sábado (05 de novembro):

Criciúma 2 x 0 Tombense

Sampaio Corrêa 2 x 1 Londrina

Domingo (06 de novembro):

16h - Guarani x Chapecoense (Premiere)

18h30 - CRB x Bahia (Globo e Premiere)

18h30 - Operário x Novorizontino (Premiere)

18h30 - Cruzeiro x CSA (Globo e Premiere)

18h30 - Ituano x Vasco (Globo, Sportv e Premiere)

18h30 - Vila Nova x Sport (Premiere)

