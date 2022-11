Jogo do Fortaleza hoje ao vivo: onde assistir na TV e online (06/11/22)

Fortaleza e Atlético GO se enfrentam neste domingo pela 36ª rodada do Brasileirão

O Fortaleza enfrenta o Atlético Goianiense neste domingo, a partir das 16h (Horário de Brasília), na Arena Castelão, no estado do Ceará. O jogo do Fortaleza hoje é válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Fortaleza luta por uma vaga na Libertadores, o Dragão quer escapar da zona de rebaixamento.

Onde vai passar jogo do Fortaleza hoje ao vivo

O Premiere é quem vai passar o jogo do Fortaleza hoje às 16h (Horário de Brasília) por todo o país.

O torcedor só pode assistir o futebol do pay-per-view se pagar o valor extra na mensalidade da sua operadora da TV fechada, seja ela Claro, Vivo, Oi ou Sky.

Também dá para assistir o futebol na plataforma de streaming GloboPlay, disponível no aplicativo do celular, tablet, computador ou startv.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão

TV: Premiere

Online: GloboPlay

Arbitragem: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA)

A derrota para o Palmeiras na última rodada quebrou a sequência do Fortaleza de oito rodadas sem perder no Brasileirão. Enquanto ocupa a 10ª posição com 48 pontos, o elenco cearense briga para alcançar o G8 em busca da classificação à Libertadores. O time conquistou 13 vitórias, nove empates e 13 derrotas até aqui.

Do outro lado o Atlético Goianiense precisa vencer para escapar da zona de rebaixamento. Com apenas três rodadas para o fim da temporada, o Dragão aparece na 17ª posição com 33 pontos conquistados em oito vitórias, nove empates e 18 derrotas. Também deve torcer por tropeços do Cuiabá, Ceará e Coritiba na rodada.

Últimos jogos Fortaleza e Atlético GO:

FORTALEZA:

Fortaleza 3 x 1 Coritiba

Palmeiras 4 x 0 Fortaleza

ATLÉTICO GO:

São Paulo 2 x 1 Atlético GO

Atlético GO 2 x 3 Santos

+ Quando sai a convocação para Copa do Mundo 2022 da Seleção Brasileira

Chances de rebaixamento na Série A do Brasileirão

Até o início da 36ª rodada do Brasileirão, as equipes de Avaí, Atlético GO, Ceará, Cuiabá e o Coritiba são os times com chances de rebaixamento até a Série B de 2023.

De acordo com dados do estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Avaí tem 99.97% de chances, enquanto o Atlético tem 92.5%.

Já o Ceará tem 83.4% e o Cuiabá possui 15.9%, segundo os matemáticos da UFMG. O Coxa é quem está mais longe, com 8.2%.

+ Próxima corrida da Fórmula 1 vai ser no Brasil; veja a data e onde assistir

Escalações de Fortaleza x Atlético GO no jogo de hoje:

Provável escalação do Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Marcelo Benevenuto, Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre, Otero; Moisés, Robson e Thiago Galhardo.

Provável escalação do Atlético GO: Renan; Dudu, Lucas, Wanderson, Jefferson; Baralhas, Willian Maranhão, Wellington Rato; Luiz Fernando, Airton e Shaylon.

Leia também:

Tabela de jogos do Brasil da Copa do Mundo 2022; datas e horários

Final da Série B do Brasileirão 2022: veja os 10 últimos jogos e horários

Próximo jogo do Vasco pode levar time à Série A do Brasileirão; veja data