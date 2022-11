As equipes de Santos e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira pela partida de volta na semifinal do Brasileirão; no primeiro embate, empate em 2 a 2 deixou tudo em aberto

Jogo do Grêmio sub 17 hoje: horário e onde assistir ao vivo (11/11/22)

Dia de decisão no Campeonato Brasileiro Sub 17! Nesta sexta-feira, 11 de novembro, Santos e Grêmio se enfrentam em partida de volta na semifinal da competição. Com início às 20h30 (Horário de Brasília), o jogo do Grêmio sub 17 hoje vai ser no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

No confronto de ida, Santos e Grêmio ficaram em 2 a 2, com tudo aberto na decisão.

FICHA TÉCNICA SANTOS X GRÊMIO SUB 17:

Data: Sexta-feira, 11 de novembro de 2022

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Bruno José Daniel, em Santo André

Onde assistir: Sportv e GloboPlay

Arbitragem: Matheus Delgado Candançan

Que horas é o jogo do Grêmio sub 17 hoje?

O jogo do Grêmio sub 17 hoje vai começar às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, em São Paulo.

Se você mora no estado do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e em Fernando de Noronha, fique atento com a diferença de horário com relação à Brasília. As transmissões dos jogos seguem o horário de Brasília em todo o país.

O Estádio Bruno José Daniel tem a capacidade para receber 18 mil torcedores, localizado em Santo André. Nesta sexta-feira, o espaço deve contar com a presença de torcedores.

Como assistir jogo do Grêmio sub 17 hoje no Sportv?

O jogo do Santos e Grêmio hoje tem transmissão no Sportv e GloboPlay, às 20h30 (Horário de Brasília) ao vivo para todo o país.

Disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo, o canal do Sportv é quem transmite a semifinal do Brasileirão na categoria de base com exclusividade. Consulte a sua programação para assistir ao jogo.

Também dá para assistir no GloboPlay, plataforma de streaming da Rede Globo apenas se você é assinante. É necessário obter o canal Sportv disponível em seu pacote e assim assistir no celular, tablet, computador e smartv.

Se ainda não é, acesse www.globoplay.globo.com para escolher os pacotes.

OI: 39

SKY: 39 e 439 HD

CLARO: 39 e 539 HD

VIVO: 539, 39, 339, 819 HD

Como foi o jogo de ida na semifinal?

O jogo de ida entre Grêmio e Santos foi disputado em 26 de outubro de 2022, quarta-feira, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Os dois times ficaram em 2 a 2, ou seja, tudo está em aberto na competição. Rodrigo abriu o placar para o Santos aos 10 minutos do primeiro tempo, enquanto Kauan Kelvim deixou tudo igual.

Já no segundo tempo, Lucas deu a vantagem para o Santos enquanto Lucas Magalhães aos 23 deixou tudo igual no resultado da semifinal.

Confira como foi o jogo do Grêmio nas quartas de final do Brasileirão.

