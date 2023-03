Jogo do Palmeiras feminino x Bahia: horário e onde assistir hoje (17/03)

Duelo será transmitido ao vivo e de graça no Youtube, pelo canal do clube paulista

Nesta sexta-feira, o jogo do Palmeiras feminino vai ser contra o Bahia, no Allianz Parque, na capital paulista, pela quarta rodada do Brasileirão. A bola vai rolar às 20h (Horário de Brasília), com transmissão gratuita para todo o território nacional. O Verdão ocupa a terceira posição com sete pontos, enquanto o Bahia vem na oitava posição somado com quatro.

Como assistir o jogo do Palmeiras feminino hoje

O jogo do Palmeiras feminino hoje será transmitido de graça no Youtube, na TV Palmeiras, para todo o Brasil nesta sexta-feira. Como o duelo não vai passar na TV, o canal oficial do clube será o responsável pela transmissão.

O torcedor não paga nada para assistir o jogo do Palmeiras e Bahia no futebol feminino hoje. Basta acessar o site ou o aplicativo do Youtube nos dispositivos móveis, encontrar o canal do clube e assistir ao vivo

O que é o Brasileirão Feminino?

Equipes de futebol feminino de todo o país disputam o Campeonato Brasileiro 2023. Organizado pela CBF, ele é composto por três divisões: a primeira, segunda e a terceira.

O Palmeiras está na primeira divisão com o Bahia. Na primeira fase eles disputam ao lado de outras 14 equipes em pontos corridos. São catorze rodadas em turno único, onde somente os oito melhores avançam para as quartas de final da competição. Na parte de baixo, os quatro últimos são rebaixados.

Depois vem a semifinal e a final. Todas as fases do mata-mata são disputadas em ida e volta.

Quantas rodadas tem o Brasileirão Feminino?

O Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 é jogado em 15 rodadas na primeira fase. Em turno único, os clubes se enfrentam apenas uma vez em pontos corridos onde cada vitória garante três pontos e o empate um para os dois lados.

Os times que jogam a primeira divisão são Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Ferroviária, Internacional, São Paulo, Cruzeiro, Bahia, Santos, Grêmio, Atlético MG, Real Brasília, Athletico PR, Avaí, Real Ariquemes e Ceará.

Os oito melhores na classificação avançam para as quartas de final.

Qual a classificação do Palmeiras feminino?

O Palmeiras ocupa o terceiro lugar no Brasileirão Feminino com 7 pontos, conquistados em duas vitórias e um empate no início da competição.

Como mandante, o Verdão acumula apenas uma vitória, podendo garantir o segundo triunfo nesta sexta-feira durante a primeira fase. Além disso, o clube também pode brigar pela liderança se garantir os três pontos contra o Bahia.

