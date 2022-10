Jogo do Palmeiras hoje: tudo sobre a partida contra o Avaí (22/10)

Tem jogo do Palmeiras hoje! O líder entra em campo neste sábado (22/10) para enfrentar o Avaí, integrante da zona de rebaixamento, a partir das 21h (Horário de Brasília), pela 33ª rodada da Série A no Campeonato Brasileiro. A partida vai acontecer no Allianz Parque, na capital paulista.

Onde vai passar jogo do Palmeiras hoje no Brasileirão

O jogo do Palmeiras hoje sábado às 21h (Horário de Brasília) vai passar no Sportv e Premiere, na TV fechada, além do GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes.

Os canais de futebol estão disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura. É necessário obter ambos na programação para assistir. Já o streaming somente assinantes podem acompanhar pelo celular, tablet, computador ou smartv.

Data: 22 de outubro de 2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

TV: Sportv e Premiere

LiveStream: GloboPlay pelo aplicativo ou site (www.globoplay.globo.com) disponível por assinatura

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (FIFA)

Do que o Palmeiras precisa para ser campeão?

O Verdão está mais próximo do que nunca de ser campeão brasileiro em 2022. Líder do Campeonato Brasileiro na Série A com 68 pontos, o elenco alviverde contabiliza dezenove vitórias, onze empates e duas derrotas em toda a temporada.

A diferença para o segundo lugar é de oito pontos, em campanha perfeita com apenas seis rodadas para o fim do torneio. Por isso, é o favorito a conquistar o troféu da CBF.

A última derrota do Palmeiras foi em 2 de julho de 2022, para o Athletico PR. Nas últimas rodadas, o time empatou e, por isso, terá de somar 11 pontos se quiser se tornar o vencedor do Brasileirão, sem depender de ninguém. O time de Abel Ferreira poderá levantar a taça contra o Cuiabá.

Escalações:

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Mayke, Scarpa; Dudu e Merentiel.

Provável escalação do Avaí: Vladimir; Kevin, Raniele, Rafael Vaz, Natanael; Renato, Lucas Ventura, Bruno Silva, Romulo; William Pottker e Bissoli.

Jogos da rodada do Brasileirão hoje

Além do embate entre Palmeiras x Avaí neste sábado, outros três jogos serão realizados pela 33ª rodada do Campeoanto Brasileiro da Série A.

A reta final da temporada vai se afunilando cada vez mais e, com isso, os resultados prometem mudanças na tabela entre as duas partes.

Veja a seguir todos os jogos do fim de semana e os horários.

Sábado (22/10):

16h30 – RB Bragantino x Athletico PR

19h – América MG x Flamengo

19h – Santos x Corinthians

21h – Palmeiras x Avaí

Domingo (23/10):

16h – Fluminense x Botafogo

16h – Juventude x São Paulo

18h – Coritiba x Internacional

18h – Atlético GO x Ceará

18h – Cuiabá x Goiás

Segunda-feira (24/10):

20h – Fortaleza x Atlético MG

