Pela 34ª rodada do Brasileirão, Athletico PR e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira com as duas equipes na parte de cima da tabela de classificação

Jogo do Palmeiras hoje x Athletico PR no Brasileirão ao vivo (25/10/2022)

Nesta terça-feira, 25 de outubro, Athletico PR e Palmeiras voltam a se enfrentar mais uma vez na temporada. Desta vez, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro na Série A na 34ª rodada. O jogo do Palmeiras hoje vai ser na Arena da Baixada, a partir das 21h45 (horário de Brasília) com transmissão ao vivo.

O Furacão vem de derrota para o RB Bragantino na última rodada do Brasileirão. Enquanto se prepara para a final da Libertadores, o elenco tem pela frente o compromisso diante do atual líder nesta terça-feira. Em sexto lugar com 51 pontos contabiliza 14 vitórias, nove empates e dez derrotas. Para o jogo de hoje, Felipão deve poupar os titulares.

Do outro lado, o Palmeiras continua na liderança com 71 pontos contabilizados em 20 vitórias, onze empates e duas derrotas apenas. O elenco não será o campeão nesta terça, mas fica próximo até as próximas rodadas de levantar o troféu. O time não disputa outras competições até aqui.

Qual canal vai passar o jogo do Palmeiras hoje ao vivo

O jogo do Palmeiras hoje começa às 21h45 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no Furacão Live e no canal do Casimiro da Twitch ao vivo para todos os estados do Brasil.

Sem qualquer tipo de transmissão na TV, o torcedor só pode assistir ao jogo do Palmeiras e Athletico através do Furacão Live, plataforma de streaming disponível pelo celular, tablet ou computador.

Para ver de graça é só sintonizar o canal do Casimiro na Twitch, plataforma de vídeos sem pagar nada.

Data: 25 de outubro de 2022

Horário: 21h45 (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba

TV: Sem transmissão

LiveStream: Furacão Live no aplicativo ou site e Twitch do Casimiro

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA)

Escalações:

Provável escalação do Athletico PR: Anderson; Orejuela, Pedro Henrique, Matheus Felipe, Pedrinho; Hugo Moura, Léo Cittadini, Vitor Bueno; Rômulo, Cuello e Pablo.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan, Piquerez; Zé Rafael, Danilo, Mayke, Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.

O técnico Felipão deve poupar os titulares para o embate desta terça-feira já que tem a final da Libertadores pela frente.

Já o Palmeiras não pode contar com Raphael Veiga e Jailson, lesionados.

Último jogo do Palmeiras

A última partida disputada pelo Palmeiras foi no último sábado, contra o Avaí, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A na atual temporada.

Por 3 a 0, a equipe do Verdão levou a melhor com gols de Scarpa, de pênalti, aos 4 minutos no primeiro tempo. Já no segundo tempo Eduardo Pereira e Vanderlan ampliaram o resultado.

Confira no vídeo o último embate do Palmeiras.



Programação de jogos na rodada do Brasileirão

Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, o meio da semana traz dez partidas entra a terça, quarta e quinta-feira, com horários alternados.

Confira todos os jogos da rodada e os horários.

Terça-feira (25/10):

21h45 – Flamengo x Santos

21h45 – Athletico PR x Palmeiras

Quarta-feira (26/10):

19h – Botafogo x RB Bragantino

21h45 – Corinthians x Fluminense

21h45 – Internacional x Ceará

21h45 – Goiás x América MG

Quinta-feira (27/10):

19h – Fortaleza x Coritiba

19h – São Paulo x Atlético GO

20h – Cuiabá x Avaí

21h30 – Atlético MG x Juventude

