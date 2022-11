Jogo do Palmeiras hoje x Cuiabá: acompanhar ao vivo (06/11/22)

O campeão brasileiro Palmeiras visita neste domingo, 6, o Cuiabá - que luta contra o rebaixamento na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo do Palmeiras hoje começa às 18h30 (Horário de Brasília), direto da Arena Pantanal, com transmissão na TV aberta.

O jogo do Palmeiras hoje tem transmissão da Globo e Premiere, às 18h30 (Horário de Brasília).

Qual canal vai passar jogo do Palmeiras hoje ao vivo

A Globo exibe na TV aberta o jogo do Cuiabá e Palmeiras no Brasileirão para os estados de SP, MT, MS, CE, TO, GO e PR ao vivo. Cléber Machado narra a transmissão ao lado de Caio Ribeiro, Richarlyson e Sálvio Spinola.

Também dá para assistir no Premiere em todo o território brasileiro. Aqui, a equipe é formada por Odinei Ribeiro, Maurício Noriega e Ricardinho.

Outra opção para assistir é a plataforma GloboPlay, da Rede Globo. Sintonize o aplicativo do celular, tablet, computador ou smartv se for assinante para curtir o jogo.

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal

TV: Globo e Premiere

Online: GloboPlay

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA)

+ Quantas Libertadores o Palmeiras tem na história?

Informações do Palmeiras na temporada 2022

O Palmeiras é campeão brasileiro em 2022. Depois de uma temporada intensa com eliminação na Copa do Brasil e Libertadores, o alviverde levantou a taça de número 11 no Campeonato Brasileiro. Este é o primeiro Brasileirão do técnico português Abel Ferreira, que vem construindo uma história no Verdão.

Em primeiro lugar com 77 pontos, o clube contabiliza até aqui 22 vitórias, 11 empates e apenas duas derrotas, para o Ceará no início da temporada e o Athletico PR. O elenco alviverde tem a melhor campanha da temporada, com o melhor ataque e a melhor defesa.

Apenas para cumprir tabela, o Palmeiras deve mesclar jogadores titulares com reservas neste domingo.

Jogos da rodada do Brasileirão

Faltam apenas três rodadas - contando com a deste fim de semana - para acabar a temporada no Campeonato Brasileiro da Série A.

O Palmeiras já é campeão, mas resta saber quem vai para a Libertadores e quais times serão rebaixados até a Série B da próxima edição.

Confira todos os jogos de hoje.

Sábado (05 de novembro):

Santos 1 x 1 Avaí

Fluminense 3 x 1 São Paulo

RB Bragantino 1 x 3 América MG

Goiás 1 x 0 Juventude

Corinthians x Ceará

Internacional x Athletico PR

Domingo (06 de novembro):

16h - Fortaleza x Atlético GO

16h - Coritiba x Flamengo

18h30 - Cuiabá x Palmeiras

Segunda-feira (07 de novembro):

20h - Atlético MG x Botafogo

Leia também:

Próxima corrida da Fórmula 1 vai ser no Brasil; veja a data e onde assistir

Sorteio da Liga Europa 2022: data e times classificados aos playoffs

Elite! Casimiro vai transmitir jogos da Copa do Mundo de graça