Jogo do Santos hoje ao vivo onde assistir: transmissão e horário (14/06)

Na abertura da 12ª rodada do Brasileirão, o Juventude recebe o Santos nesta terça-feira, 14 de junho, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Com a bola rolando a partir das 21h30 (Horário de Brasília), o confronto tem transmissão pela TV e também online. Dessa maneira, saiba onde assistir o jogo do Santos hoje ao vivo.

Acompanhe as últimas notícias do Brasileirão no portal DCI.

Onde assistir o jogo do Santos hoje ao vivo?

O jogo do Santos hoje vai passar no SporTV e Premiere.

O torcedor tem a opção de acompanhar o jogo do Brasileirão nesta terça somente se for assinante da TV paga. Caso contrário, poderá acompanhar pelo Premiere ou Globo Play.

Ambos os streamings cobram a necessidade de planos e assinaturas, com diferentes valores.

Informações do jogo do Santos hoje ao vivo:

Data: 14/06/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques (FIFA)

Onde assistir: SporTV e Premiere

Escalação do jogo do Juventude x Santos hoje

Vitor Mendes e Felipe Alves seguem lesionados e em trabalho de recuperação para os anfitriões.

Escalação do Juventude: Cesar; William Matheus, Rafael Forster, Vitor Mendes, Paulo; Jadson, Jean, Yuri, Chico; Marlon e Pitta. Técnico: Eduardo Baptista

Léo Baptistão e Madson estão lesionados, enquanto Lucas Pires está suspenso.

Escalação do Santos: João Paulo; Auro, Maicon, Eduardo Bauermann, Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinicius Zanocelo, Ricardo Goulart; Rwan, Bryan e e Lucas Braga. Técnico: Fabian Bustos

Juventude e Santos disputam o Brasileirão

O Juventude corre o sério risco de ser rebaixado até a segunda divisão. Na sequência de resultados, coleciona duas derrotas na 19ª posição com dez pontos, com duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Se vencer hoje, consegue deixar a zona de rebaixamento e garantir a vantagem perante os adversários da tabela.

Para o Santos, o resultado positivo lhe garante a possibilidade de brigar pelo G4 nas próximas rodadas. O Peixe mantém vivo o sonho de alcançar a parte de cima da tabela e principalmente uma vaga na Libertadores do ano que vem. Em 10º lugar, acumula catorze pontos com três vitórias, cinco empates e três derrotas.

Últimos jogos de Juventude:

Juventude 1 x 0 Fluminense (Brasileirão)

Juventude 1 x 3 Athletico PR (Brasileirão)

Corinthians 2 x 0 Juventude (Brasileirão)

Últimos jogos de Santos:

Athletico PR 2 x 2 Santos (Brasileirão)

Santos 1 x 1 Internacional (Brasileirão)

Atlético MG 1 x 1 Santos (Brasileirão)