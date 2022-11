Confira onde assistir e o horário do jogo. Foto: Reprodução / Pixabay

Equipe do Vasco visita o Ituano neste domingo em busca do acesso; time carioca só precisa vencer para se classificar

Jogo do Vasco hoje: como assistir de graça na TV e horário (06/11/2022)

É decisão para o vascaíno neste domingo. Pela última rodada da Série B do Brasileirão, o jogo do Vasco hoje vai ser contra o Ituano, às 18h30 (Horário de Brasília), com transmissão da TV Globo ao vivo. Diretamente de Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, o Gigante da Colina precisa de um simples empate ou vitória para ter o acesso.

Se o Vasco empatar ou ganhar garante o acesso, mas se o Ituano vencer, aí se classifica.

Como assistir jogo do Vasco hoje ao vivo na Série B

O jogo do Vasco hoje vai passar na Globo, Sportv e Premiere às 18h30 (Horário de Brasília) ao vivo. O torcedor também pode assistir na plataforma de streaming GloboPlay.

Pode comemorar torcedor porque o jogo do Vasco vai passar na TV aberta! A Globo exibe a partida entre Ituano e Vasco neste domingo aos estados de RJ, PE, AP, RO, RR, AC, AM, PA, PI, RN, PB, SE, MA, ES, SC, RS, DF e as cidades de Sorocaba e Juiz de Fora sob o comando de Luis Roberto e comentários de Roger Flores, Pedrinho e Sandro Meira Ricci.

Também dá para assistir no Sportv e Premeire, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura em todos os estados do país. Se preferir, ligue no GloboPlay e acompanhe pelo celular.

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu

TV: Globo, Sportv e Premiere

Online: GloboPlay no aplicativo ou no site www.starplus.com

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

O que o Vasco precisa para subir?

O Vasco precisa de vitória ou empate para subir até a Série A do Campeonato Brasileiro. Em quarto lugar com 59 pontos, o time tem a vantagem de precisar somente da igualdade no placar neste domingo, pela última rodada da Série B.

Jogando fora de casa, no interior paulista, é tudo ou nada para o Cruz-Maltino. Se empatar ou vencer está classificado para a elite do Brasileirão, mas, se perder, aí é o Ituano quem vai jogar na Série A pelo ano que vem. Na última rodada o Vasco perdeu para o Sampaio Corrêa e, por isso, terá que passar pelo caminho mais difícil até o retorno.

Em toda a temporada, o Vasco assinalou 59 pontos com 16 vitórias, 11 empates e dez derrotas. No início da edição, chegou a liderar a tabela e ficar sem perder por até junho, quando foi derrotado pelo Novorizontino fora de casa.

Escalações:

Provável escalação do Ituano: Jefferson; Raí Ramos, Rafael Pereira, Bernardo, Roberto; Caíque, Lucas, Gérson Magrão; Gabriel, Léo Ceará e Aylon.

Provável escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Anderson Conceição, Danilo Boza, Paulo Victor; Yuri Lara, Andrey, Marlon Gomes, Nenê; Figueiredo e Raniel.

Classificação da Série B do Brasileirão atualizada

A bola vai rolar na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e você pode conferir como está a classificação e quem ainda luta pelo acesso e contra o rebaixamento.

1 Cruzeiro - 75 pontos

2 Grêmio - 65 pontos

3 Bahia - 59 pontos

4 Vasco - 59 pontos

5 Sampaio Corrêa - 58 pontos

6 Ituano - 57 pontos

7 Sport - 56 pontos

8 Criciúma - 56 pontos

9 Londrina - 53 pontos

10 CRB - 50 pontos

11 Ponte Preta - 49 pontos

12 Guarani - 48 pontos

13 Vila Nova - 46 pontos

14 Chapecoense - 45 pontos

15 Tombense - 45 pontos

16 CSA - 42 pontos

17 Novorizontino - 41 pontos

18 Brusque - 34 pontos

19 Operário PR - 34 pontos

20 Náutico - 30 pontos

