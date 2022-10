Qual o final da delegada Helô em Salve Jorge? Policial volta para Travessia

De volta às telinhas da Globo, a delegada Helô será um dos destaques da novela Travessia, a próxima atração da faixa das 21h. Para quem lembra do final da delegada Helô em Salve Jorge, a personagem de Giovanna Antonelli pode surpreender por trazer novidades: agora ela é uma mulher solteira e tem uma nova especialização. Antes de começar a acompanhar a nova trama da delegada, é melhor lembrar o que já aconteceu com ela.

Qual foi o final da delegada Helô em Salve Jorge?

Duas grandes conquistas fazem parte do final da delegada Helô em Salve Jorge. A primeira delas é que depois de enfrentar um difícil caso ao longo da novela contra uma quadrilha de tráfico internacional de pessoas, Helô consegue vencê-los.

A máfia comandada por Lívia Marini (Claudia Raia) é desmantela e assim a delegada Helô consegue seguir com sua vida pessoal e pode dar espaço para um final feliz.

A segunda grande conquista da personagem é um casamento. Depois de viver altos e baixos com o ex-marido, o advogado Stênio, ela dá uma nova chance ao amor e se reconcilia com o personagem de Alexandre Nero. Os dois se apaixonam novamente e ganham uma cerimônia lotada de convidados no final da novela.

“Não acredito que estou fazendo isso de novo”, comenta Helô ao assinar os papéis que oficializam a união do casal novamente. Drika (Mariana Rios), filha da dupla, também fica impressionada com a situação e comenta com Pepeu (Ivan Mendes) durante o casório: “não estou acreditando que eles estão se casando de novo (…) Você não conhece esses dois juntos, criança perde. Você vai ver, vai dar trabalho pra gente. Vai sobrar pra gente”.

Depois das cenas do casamento, que é exibida logo nos minutos finais do folhetim, a delegada não volta a aparecer na trama.

Casal estará separado em Travessia

O feliz final da delegada Helô em Salve Jorge não vai ser mantido em Travessia. Na nova novela de Glória Perez, Helô vai começar a trama separada de Stênio. E a ideia de separação terá partido da própria delegada, que não estará com um bom relacionamento com Stênio e não vai querer ver o advogado nem pintado de ouro.

O motivo do divórcio do casal ainda permanece um mistério, mas se sabe até agora que os dois vão se esbarrar novamente porque se envolverão no caso de Brisa (Lucy Alves). Protagonista da trama, Brisa vai ser falsamente acusada de ser uma sequestradora de bebês – devido a uma foto falsa que circula na internet. Por isso, os dois acabarão se envolvendo no assunto.

Agora na trama de 2022, a delegada Helô estará em uma delegacia nova e lidará com crimes virtuais. Já Stênio agora é sócio de Stênio virou sócio de Laís (Indira Nascimento) em um escritório de advocacia. A dinâmica de gato e rato que marcou a história do casal desde o começo até o final da delegada Helô em Salve Jorge será mantido e o casal promete divertir o público.

Veja cenas do casal na nova novela das 21h:

