Onde assistir Atlético GO x Fortaleza hoje na TV e horário (17/07)

Quer saber onde assistir Atlético GO x Fortaleza hoje? Ocupando a zona de rebaixamento, as equipes disputam os três pontos neste domingo, 17 de julho, pela décima sétima rodada do Brasileirão no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A partir das 18h (horário de Brasília), confira onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Atlético GO x Fortaleza hoje

Quer saber onde assistir Atlético GO x Fortaleza hoje? O Premiere e o Globo Play vão transmitir o jogo do Atlético e Fortaleza a partir das 18h (Horário de Brasília), neste domingo pelo Brasileirão.

Sem transmissão pela televisão, o torcedor pode curtir o futebol ao vivo através do Premiere, canal disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Além disso, o Premiere é um pacote de canais de futebol por valor extra na mensalidade.

Online, o torcedor deve saber que onde assistir Atlético GO x Fortaleza hoje é no Globo Play, disponível no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Onde assistir Atlético GO x Fortaleza hoje: Premiere e Globo Play

Arbitragem: Jean Pierre Goncalves Lima / VAR: Adriano Milczvski

Como chegam as equipes para o jogo de hoje no Brasileirão?

Na zona de rebaixamento, o Atlético Goianiense ocupa a 18ª posição na tabela com 17 pontos. Até aqui na temporada, o elenco goiano coleciona apenas quatro vitórias, cinco empates e sete derrotas, com o desempenho deixando a desejar em dezessete gols marcados e 22 sofridos, preocupando a torcida. Sem vencer por três jogos seguidos, o Dragão foi derrotado pelo Santos na última rodada por 1 a 0, na Vila Belmiro.

No meio da rodada, o Atlético venceu o Goiás por 3 a 0 e avançou para as quartas de final da Copa do Brasil.

Do outro lado, o Fortaleza segue na lanterna do Brasileirão com 11 pontos, colecionando duas vitórias, cinco empates e nove derrotas. Sob o comando do técnico Vojvoda, mesmo se vencer o jogo deste domingo o clube cearense não deixa a zona de rebaixamento. Por isso, é importante continuar somando pontos na competição.

Na última rodada, o grupo empatou com o Palmeiras sem gols. Já no meio da semana perdeu para o Ceará por 1 a 0, mas se classificou para as quartas da Copa do Brasil.

Últimos jogos de Atlético GO x Fortaleza

Fortaleza 0 x 3 Atlético GO – 02/10/2021 – Baasileirão

Atlético GO 0 x 0 Fortaleza – 17/06/2021 – Brasileirão

Atlético GO 2 x 0 Fortaleza – 24/01/2021 – Brasileirão

Fortaleza 0 x 0 Atlético GO – 04/10/2020 – Brasileirão

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Disputado em 38 rodadas, o Campeonato Brasileiro na Série A reúne vinte equipes dos mais diferentes estados do país em uma competição com muita qualidade e talentos no futebol.

Ao fim da temporada, o primeiro colocado é o campeão, os seis primeiros ganham vaga na Libertadores, enquanto os quatro últimos são rebaixados para a segunda divisão.

Classificação do Brasileirão atualizada – onde assistir Atlético GO x Fortaleza

1 Palmeiras – 30 pontos

2 Corinthians – 29 pontos

3 Internacional – 28 pontos

4 Atlético MG – 28 pontos

5 Fluminense – 27 pontos

6 Athletico PR – 27 pontos

7 São Paulo – 23 pontos

8 Santos – 22 pontos

9 Flamengo – 21 pontos

10 Botafogo – 21 pontos

11 RB Bragantino – 21 pontos

12 Goiás – 20 pontos

13 Cuiabá – 19 pontos

14 Coritiba – 19 pontos

15 América MG – 18 pontos

16 Avaí – 18 pontos

17 Ceará – 18 pontos

18 Atlético GO – 17 pontos

19 Juventude – 12 pontos

20 Fortaleza – 11 pontos

