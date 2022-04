Onde assistir Criciúma x Sport ao vivo: canal, horário e escalações (23/04)

Abrindo a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma recebe o Sport neste sábado, a partir das 11h (Horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Em grande partida no início da temporada, saiba onde assistir Criciúma x Sport ao vivo.

O elenco catarinense venceu o Londrina na última rodada e, por isso, busca novamente o triunfo para chegar até a parte de cima da tabela. Do outro lado, o time de Gilmar Dal Pozzo está na 6ª posição com quatro pontos depois de vencer uma e empatar outra.

Onde assistir Criciúma x Sport ao vivo?

O jogo do Criciúma e Sport hoje terá transmissão do SporTV (TV paga) e Premiere (Pay-per-view), a partir das 11h, pelo horário de Brasília.

A Série B do Brasileirão passa com exclusividade somente nos canais SporTV, da Rede Globo, em operadoras de TV por assinatura. Neste sábado, a emissora transmite para todos os estados do Brasil na parte da manhã o confronto.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view disponível na TV paga e também por aplicativo. Para tornar-se assinante, basta acessar o site (www.premiere.globo.com) e assinar o conteúdo.

Ficha técnica do jogo do Criciúma x Sport hoje:

Data: 23/04/2022

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden

Onde assistir: SporTV e Premiere

Escalação do Criciúma x Sport

O comandante Claudio Tencati, do Criciúma, tem baixas importantes no jogo deste sábado. De acordo com informações do portal GE, os jogadores Caio Dantas, Léo Gonçalves e Hélder continuam lesionados.

Do outro lado, Rodrigão segue fora por lesão.

Escalação do Criciúma:​ Gustavo, Claudio Coelho, Rodrigo Fagundes, Zé Marcos, Hermes, Arilson Carlos, Léo Costa, Bilú, Marquinhos Gabriel, Mateus e Thiago Alagoano

Escalação do Sport: Mailson, Sander, Sabino, Alemão, Ezequiel, Juba, Bruno Matias dos Santos, Bill, William Oliveira, Parraguez e Pedro Henrique

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Próximos jogos de Criciúma e Sport

As equipes disputam a segunda divisão do Campeonato Brasileiro na temporada.

De um lado, o Criciúma chegou a disputar a segunda fase da Copa do Brasil, mas foi eliminado pelo Goiás. Do outro lado, o Sport não conseguiu se classificar.

Dessa maneira, confira a seguir os próximos jogos dos times.

Criciúma:

Guarani x Criciúma – Quarta-feira, 27/04 às 21h (Brasileirão Série B)

Criciúma x Novorizontino – Domingo, 01/05 às 11h (Brasileirão Série B)

Sport:

Sport x Ituano – Terça-feira, 26/04 às 19h (Brasileirão Série B)

CSA x Sport – Sábado, 30/04 às 16h (Brasileirão Série B)

