Onde assistir Fortaleza x Goiás ao vivo: canal, horário e escalação (09/06)

Para escapar da lanterna do Brasileirão, o Fortaleza vai buscar os três pontos diante do Goiás nesta quinta-feira, 9 de junho, com a bola rolando a partir das 20h (horário de Brasília). Jogando na Arena Castelão, em Fortaleza, a partida tem transmissão ao vivo em todo o país. Confira no texto a seguir onde assistir Fortaleza x Goiás ao vivo hoje.

Onde assistir Fortaleza x Goiás hoje ao ao vivo?

O jogo do Fortaleza e Goiás hoje no Brasileirão vai contar com a transmissão do Premiere.

Pela TV fechada, o canal do Premiere é quem vai passar o confronto em todos os estados do Brasil. Disponível em operadoras por assinatura, o torcedor deve verificar se possui o pay-per-view em sua programação.

Online, o Premiere está disponível nos aplicativos para celular, tablet, computador e na smart TV. O serviço de streaming Globo Play também apresenta a transmissão do futebol.

Informações do jogo do Fortaleza x Goiás hoje:

Data: 09/06/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Fortaleza e Goiás no Campeonato Brasileiro em 2022

O Fortaleza conquistou a sua primeira vitória no Brasileirão no último domingo, depois de superar o Flamengo no Maracanã. Porém, ainda continua na lanterna com 5 pontos, contabilizando também dois empates e seis derrotas pelo início da temporada. Mesmo o placar no jogo de hoje não tira o elenco cearense da zona de rebaixamento.

O Goiás, por outro lado, conquistou os três pontos contra o Botafogo na última rodada. Ocupando a 12ª posição com 12 pontos, o elenco goiano venceu até aqui três vitórias, três empates e três jogos perdidos dentro e fora de casa pelo Brasileirão. A vitória garante ao clube uma melhor posição na tabela.

Escalações do Fortaleza x Goiás:

Os anfitriões não tem desfalques para o confronto desta quinta.

Escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Marcelo Benevenuto, Titi, Ceballos; Lucas Crispim, Felipe, Hércules, Yago Pikachu; Lucas Lima, Moisés e Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Élvis e Caio Vinícius, suspensos, e Hugo, Luiz Felipe e Diego, lesionados, estão indisponíveis.

Escalação do Goiás: Tadeu; Da Silva, Caetano, Sidimar; Maguinho, Jackson, Henrique, Barcelos; Raul, Nicolas e Dada Belmonte. Técnico: Jair Ventura

Palpite Fortaleza x Goiás

Grandes equipes disputam o jogo desta quinta-feira pela décima rodada no Brasileirão, mas é o Goiás quem sai na frente como favorito aos três pontos.

Mesmo fora de casa, os Esmeraldinos mostram bom desempenho dentro de campo, principalmente porque estão embalados após vencerem o Botafogo e garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O grupo, entretanto, teve pouco tempo de descanso.

O Fortaleza, por outro lado, mantém-se confiante depois de vencer o Flamengo no fim de semana. O elenco de Vojvoda, entretanto, ainda é o lanterna em grande diferença aos seus rivais.

Último jogos Fortaleza x Goiás

Fortaleza 1 x 1 Goiás (Brasileirão 2020)

Goiás 1 x 3 Fortaleza (Brasileirão 2020)

Goiás 1 x 2 Fortaleza (Brasileirão 2019)

