Equipes disputam o título do Campeonato Brasileiro Sub 17 nesta quinta-feira, em final única com transmissão ao vivo

Onde assistir Grêmio x jogo do Palmeiras na final do sub 17 de 2022

O Grêmio recebe o Palmeiras na Arena do Grêmio para a grande final do Campeonato Brasileiro Sub 17. As equipes se enfrentam em partida única nesta quinta-feira, 17/11, com início às 21h30 (Horário de Brasília). Saiba onde assistir ao jogo do Palmeiras sub 17 hoje ao vivo na televisão e online.

Onde vai passar jogo de Palmeiras sub 17 hoje

O jogo do Palmeiras sub 17 hoje vai passar no Sportv e GloboPlay, às 21h30 (Horário de Brasília) em todo o país ao vivo.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal do Sportv é quem exibe com exclusividade a final do Brasileiro sub 17 nesta quinta-feira. É só sintonizar a emissora e curtir ao vivo pela TV.

Também dá para assistir no GloboPlay, plataforma de streaming, se você for assinante do produto. Dá para acompanhar no aplicativo de celular, tablet, computador ou até na smartv.

FICHA TÉCNICA:

Data: Quinta-feira, 17 de novembro de 2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Onde assistir: Sportv e GloboPlay

Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes

Como vem as equipes para a final do sub 17?

Para chegar até aqui, o elenco do Grêmio terminou em quarto lugar na primeira fase do Campeonato Brasileiro da categoria de base com 17 pontos, conquistados em cinco vitórias, dois empates e duas derrotas também. O elenco gaúcho passou pelo Vasco nas quartas de final e por fim ganhou do Santos na semifinal.

Do outro lado, o Palmeiras quer o título de qualquer maneira. Na primeira fase terminou em terceiro lugar com 17 pontos somados em cinco vitórias, dois empates e dois jogos perdidos também. Já nas quartas de final o alviverde venceu o Atlético MG e por fim na semifinal superou o Athletico PR.

Campeões do Brasileirão sub 17 na história

O Flamengo é o maior vencedor do Campeonato Brasileiro sub 17 em toda a história. Com dois títulos, o elenco carioca levantou o troféu nos anos de 2019 e 2021.

O torneio surgiu em 2012 e naquela época o Internacional ganhou a taça pela primeira vez. Depois, a competição só voltou a acontecer em 2019, com triunfo dos cariocas.

O Fluminense venceu em 2020. Dessa maneira, apenas quatro times conquistaram o título do Brasileirão na categoria de base.

Relembre como foi a conquista do título da Copa do Brasil sub 17.



