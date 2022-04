Onde assistir Guarani x Criciúma ao vivo e horário da Série B (27/04)

Nesta quarta-feira, o Guarani recebe o Criciúma a partir das 21h (Horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, em partida válida pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A seguir, confira onde assistir Guarani x Criciúma ao vivo.

Lanterna da competição com apenas um ponto, o time paulista promete buscar a primeira vitória seja como for neste início de temporada. Do outro lado, o elenco catarinense quer os três pontos para tentar alcançar a zona de classificação da Série B.

Onde assistir Guarani x Criciúma ao vivo?

O jogo do Guarani e Criciúma hoje vai passar no SporTV e Premiere, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

A emissora do SporTV transmite para todos os estados do Brasil o jogo desta quarta na Série B. O canal, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção para acompanhar é o Premiere, pay-per-view, disponível em formato de canais na TV paga ou, então, no próprio aplicativo. Para ter acesso na plataforma, basta acessar o site (www.premiere.globo.com).

Assinante GloboPlay também tem o direito de acompanhar a partida.

Ficha técnica de Guarani x Criciúma hoje:

Data: 27/04/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas

Onde assistir: SporTV e Premiere

Escalação de Guarani x Criciúma

Escalação do Guarani:​ Kozlinski, Diogo Mateus, João Victor, Derlan, Matheus Pereira de Souza, Leandro Vilela, Andrade, Bruno José, Giovanni Augusto, Júlio César e Lucão

Escalação do Criciúma: Gustavo, Claudio, Rodrigo Fagundes, Zé Marcos, Hermes, Léo Costa, Arilson Carlos, Mateus, Gabriel, Bilú e Thiago Alagoano

Último encontro de Guarani x Criciúma

O último jogo entre Guarani e Criciúma foi realizado em 25 de setembro de 2019, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na temporada.

Por 1 a 0, a equipe do Guarani levou a melhor no resultado com gol de Luiz Gustavo.

Confira no vídeo a seguir como foi um dos últimos jogos dos times.

