Elenco do Atlético Mineiro enfrenta o Ceará neste domingo, com transmissão para todo o Brasil

Onde assistir jogo do Galo hoje ao vivo no Brasileirão e horário – 09/10

Onde assistir jogo do Galo hoje ao vivo no Brasileirão e horário – 09/10

Para se manter vivo na parte de cima da tabela, o Atlético Mineiro enfrenta o Ceará, ameaçado do rebaixamento, neste domingo pela 31ª rodada do Brasileirão. Com início às 18h (horário de Brasília), as equipes disputam no Mineirão, com transmissão ao vivo. Por isso, saiba onde assistir jogo do Galo hoje em todos os estados do país.

Onde assistir jogo do Galo hoje ao vivo

O jogo do Atlético MG e Ceará hoje vai passar no Premiere, a partir das 18h (Horário de Brasília), para todos os estados do Brasil ao vivo.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura em todo o território nacional, o pay-per-view só pode ser comprado por valor extra na mensalidade do torcedor. Para isso, basta entrar em contato com a operadora.

A opção para quem não tem a TV fechada é assistir no GloboPlay, plataforma de streaming por assinatura. Com pacotes entre valores de R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, o torcedor tem acesso completo dos canais de esporte, filmes, séries e novelas da Globo.

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Estádio Mineirão

Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

> Taça das Favelas campeão SP 2022: Paraisópolis vence no feminino

Como vem Atlético MG e Ceará hoje?

Após vencer as duas rodadas seguidas no Brasileirão, o Atlético quer uma vitória dentro de casa para se manter na parte de cima da tabela, mas principalmente para adquirir uma vaga em torneios como a Libertadores. Com 46 pontos, o grupo mineiro vem na sétima posição com doze vitórias, dez empates e oito derrotas. Na última rodada, venceu o Santos fora de casa.

O time titular do Galo provavelmente será o mesmo da rodada passada. Segundo apurações do jornal Lance, o técnico Cuca só não poderá contar com Mariano e Igor Rabello por estarem lesionados e Everson, goleiro suspenso.

De acordo com o portal Lance, a Provável escalação do Atlético MG: Rafael; Guga, Jemerson, Junior Alonso, Rubens; Otávio, Allan, Zaracho; Pavón, Keno e Hulk.

Do outro lado, o elenco do Ceará briga para escapar da zona de rebaixamento enquanto ocupa a décima quinta posição com 32 pontos, com apenas dois pontos a mais do que o primeiro time na degola. São seis vitórias, catorze empates e dez derrotas até aqui, com o quarto pior ataque da temporada. O time cearense não vence há quatro rodadas no Brasileirão.

Na escalação deste domingo, Vina foi expulso na última partida e por isso não poderá jogar hoje. No mais, o elenco principal deve ser o mesmo da semana passada. Segundo o jornal Lance, Erick é quem deve ocupar o lugar do atacante.

Provável escalação do Ceará: João Ricardo; Gabriel Lacerda, Otávio, Lucas Ribeiro, Nino Paraíba; Richardson, Guilherme, Victor Luis; Mendoza Jô e Erick.

+ Quanto ganha um governador: valor chega a 29 salários mínimos

Primeiro jogo entre Atlético MG x Ceará no Brasileirão

No primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A, o confronto entre Atlético Mineiro e Ceará, válido pela 12ª rodada, frustrou os torcedores de ambos os lados. Isso porque o empate sem gols foi o resultado da partida.

O duelo na Arena Castelão trouxe duas grandes equipes que disputaram na parte de cima da tabela, sob os mesmos objetivos ainda no início da temporada. Por isso, a vitória era tão importante para os dois.

O Atlético conseguiu dominar a partida, mas esbarrou em todas as vezes na defesa do clube cearense.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida.



+ Qual novela vai substituir A Favorita no Vale a Pena Ver de Novo

Próximos jogos:

CEARÁ:

Ceará x Cuiabá – Domingo, 16/10 às 16h

Atlético GO x Ceará – Domingo, 23/10 às 18h

ATLÉTICO MG:

Flamengo x Atlético MG – Sábado, 15/10 às 20h30

Fortaleza x Atlético MG – Segunda-feira, 24/10 às 20h

+ Mirassol é campeão da Série C 2022 do Brasileirão e sobe para 2ª divisã