Onde assistir Londrina x Tombense ao vivo e horário da Série B (07/06)

Pela décima primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, as equipes de Londrina e Tombense se enfrentam nesta terça-feira, 6 de junho, com a bola rolando a partir das 19h (horário de Brasília). Sob o palco do Estádio do Café, no estado do Paraná, saiba onde assistir Londrina x Tombense ao vivo hoje.

Onde assistir Londrina x Tombense ao vivo hoje?

O jogo entre Londrina e Tombense hoje será transmitido ao vivo no Premiere, pay-per-view.

Com transmissão exclusiva do Premiere, o canal está disponível somente em operadoras de TV por assinatura em todos os estados do Brasil. O torcedor deve verificar se possui o serviço em sua programação no pacote.

Outra opção é acompanhar online através do Premiere, nos aplicativos para celular, tablet, computador e smart TV, e também pelo Globo Play, serviço de streaming da TV Globo.

Informações do jogo do Londrina x Tombense hoje:

Data: 07/06/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Café, cidade de Londrina, no estado do Paraná

Arbitragem: Zandick Gondim

Onde assistir: Premiere

+ Quando vai ser o sorteio da Copa do Brasil oitavas de final 2022?

Londrina e Tombense na Série B do Brasileirão

Na última rodada, o Londrina não entrou em campo porque o seu jogo diante da Chapecoense foi adiado pelas chuvas na cidade de Chapecó. Agora, o elenco garante a vantagem com o seu elenco completamente descansado e disposto a faturar os três pontos seja como for enquanto ocupa a 12ª posição com 11 pontos.

Do outro lado, o Tombense vem na 10ª posição com o tola de 12 pontos marcados até aqui, colecionando duas vitórias, seis empates e duas derrotas. Na última rodada, o time mineiro superou o Ituano dentro de casa e, por isso, vem crescendo cada vez mais na competição.

Escalação do Londrina: Matheus; Samuel Santos, Saimon, Gustavo Vilar, Eltinho; Jhony Lucas, João Paulo, Mauricio Caprini; Gabriel, Gegé e Coutinho. Técnico:

Escalação do Tombense: Felipe Garcia; David, Ednei, Joseph, Manoel; Zé Rafael, Rodrigo, Renatinho, Jean Lucas; Paulo de Souza e Everton. Técnico: Bruno Pivetti

Palpite Londrina x Tombense:

Com campanhas regulares e muito parecidas até aqui, o confronto desta terça-feira na Série B promete um grande equilíbrio.

Isso significa que o jogo será apertado e muito pegado dentro de campo, onde ambos os times possuem chances de vencerem o confronto e garantir os três pontos na competição. Por isso, o torcedor pode esperar muita ação e bom futebol.

Último jogo Londrina x Tombense

No dia 28 de novembro de 2020, as equipes de Londrina e Tombense se enfrentaram pela última vez dentro de campo, em confronto válido pela primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

Por 2 x 1, o time paranaense levou a melhor com gols de Juan e Douglas Santos, enquanto os mineiros descontaram com Gabriel Lima.