Onde assistir RB Bragantino RB x Cuiabá ao vivo hoje e horário – 05/10

Pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, as equipes de RB Bragantino RB e Cuiabá se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (Horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Saiba onde assistir RB Bragantino RB x Cuiabá ao vivo hoje, enquanto ambas as equipes brigam para escaparem da zona de rebaixamento.

Leia também:

Onde assistir RB Bragantino RB x Cuiabá ao vivo hoje

O Premiere e o GloboPlay vão transmitir o jogo do RB Bragantino e Cuiabá hoje, a partir das 19h (Horário de Brasília), para todos os estados do Brasil.

O canal de futebol está disponível somente em operadoras de TV por assinatura por valor extra na mensalidade. O pacote de pay-per-view pode ser adquirido pelo torcedor por R$ 59,90, até R$ 89,90 ao mês, em acordo com a operadora.

Outra opção é assistir no GloboPlay, streaming que retransmite as imagens através do aplicativo no celular, Android ou iOS, tablet, computador e smartv, se o aparelho for compatível. Por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, o torcedor tem acesso completo ao pay-per-view, canais de entretenimento, filmes, séries e novelas.

Informações do jogo do RB Bragantino x Cuiabá hoje:

Data: 04/10/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Onde assistir jogo de hoje: Premiere e GloboPlay

Últimos jogos de RB Bragantino x Cuiabá:

Cuiabá 1 x 1 RB Bragantino

Cuiabá 1 x 0 RB Bragantino

RB Bragantino 1 x 1 Cuiabá

Cuiabá 2 x 0 RB Bragantino

Confira como foi a última partida entre as equipes.



+ Filó Pantanal 1990 final teve casamento, mas acabou sozinha

Escalação do RB Bragantino x Cuiabá

Escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan, Ramon; Raul, Lucas Evangelista, Hyoran; Helinho, Artur e Carlos Eduardo.

Escalação do Cuiabá: João Carlos; Marllon, Joaquim, Alan Empereur; Daniel, Marcão, Pepê, Igor; Rodriguinho, Valdívia e Deyverson.

Sob o comando de Maurício Barbieri, o RB Bragantino não vence há oito rodadas no Brasileirão. A última vez que venceu em casa foi em 31 de julho, contra o Juventude, atual lanterna. O Braga ocupa a 14ª posição da tabela com 35 pontos, apenas cinco a mais do que o primeiro colocado na zona de rebaixamento. Tem oito vitórias, onze empates e dez derrotas com o objetivo de se afastar da degola.

Enquanto isso, o Cuiabá segue como o primeiro time na zona de rebaixamento, em 17º lugar com 30 pontos. O elenco de Mato Grosso do Sul soma sete vitórias, nove empates e treze derrotas com o total de 21 gols marcados e 30 sofridos, segundo pior ataque da competição. Se vencer nesta quarta-feira o grupo escapa da degola.

+ Eleições 2022: PT é o partido que mais elegeu governadores no Brasil

Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão?

Já foram 29 rodadas, então agora só faltam 9 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro da Série A em 2022, disputado em pontos corridos. Cada vitória vale três pontos, enquanto o empate garante apenas um para ambos.

A última rodada está programada para 13 de novembro, domingo, onde todos os dez jogos acontecem no mesmo horário, às quatro horas da tarde, com transmissão ao vivo na Globo, SporTV e Premiere.

Este ano, por conta da Copa do Mundo, o calendário do Brasileirão teve de passar por reajustes para que, até o dia 20 de novembro, nenhum jogador das quatro divisões entrem em campo. Isso porque a FIFA exige que todos os campeonatos ao redor do globo finalizem as suas disputas.

É importante ressaltar que jogos durante a temporada poderão sofrer alterações devido à finais de torneios como a Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores e data FIFA.

Leia também: Em qual estádio vai ser a final da Copa do Mundo no Catar 2022?