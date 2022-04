Onde assistir Vila Nova x Tombense ao vivo, horário e escalações (26/04)

Equipes se enfrentam pela primeira vez na Série B do Brasileirão

Vila Nova e Tombense disputam a quarta rodada da Série B do Brasileirão nesta terça-feira, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), no Estádio OBA, em Goiânia, na temporada 2022. Para acompanhar todos os lances, saiba onde assistir Vila Nova x Tombense.

O time goiano promete se esforçar para buscar a vitória nesta já que vem de seis jogos sem vencer uma única vez na temporada. Do outro lado, o Tombense ainda não venceu na competição, entrando em campo na noite de hoje para levar para casa os três pontos pela primeira vez.

Horário do jogo de hoje na Série B?

A partida entre Vila Nova e Tombense vai começar às 20h30, no horário de Brasília, no Estádio OBA, em Goiânia, pelo estado de Goiás.

O palco do jogo na Série B desta noite tem capacidade máxima para 11.788 espectadores. Mesmo não sendo o mesmo patamar que grandes arenas do Brasil, o espaço promete estar cheio com a torcida da casa.

Nesta terça, 26 de abril de 2022, a Série B do Brasileiro dá início na quarta rodada da temporada com jogos que vão movimentar a tabela de classificação.

Onde assistir Vila Nova x Tombense ao vivo hoje?

O jogo do Vila Nova e Tombense hoje vai ser transmitido no Premiere, às 20h30, pelo horário de Brasília.

Para assistir ao vivo a partida da Série B nesta terça, é necessário obter a assinatura do Premiere, pay-per-view em formato de canais disponível em operadoras de TV paga.

Outra opção é acompanhar através do aplicativo. Para tornar-se membro, o internauta deve procurar o pacote entre os variados preços, assinar e, então, assistir seja no celular, computador, tablet ou smartv.

Vale lembrar que assinante GloboPlay que tem Premiere também tem acesso direto da plataforma.

Ficha técnica de Vila Nova x Tombense hoje:

Data: 26/04/2022

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio OBA, em Goiânia

Arbitragem: Matheus Delgado Candançan

Onde assistir: Premiere

Escalação do Vila Nova x Tombense

O goleiro Georgemy foi expulso e por isso não está apto para os anfitriões no jogo de hoje.

Do outro lado, o time mineiro não tem novas baixas no plantel.

Escalação do Vila Nova:​ Pedro Henrique, Donato, Silva, Renato, Formiga, Victor, Arthur, Matheuzinho, Wagner, Dyego e Daniel Amorim

Escalação do Tombense: Felipe Garcia, David, Anderson Jordan, Roger Carvalho, Manoel, Joseph, Zé Ricardo, Everton, Igor, Paulo de Souza e Ciel

Últimos jogos de Vila Nova e Tombense

Vila Nova:

Vila Nova 0 x 0 Novorizontino (Série B)

Fluminense 3 x 2 Vila Nova (Copa do Brasil)

Ituano 3 x 1 Vila Nova (Série B)

Tombense:

Sampaio Corrêa 1 x 1 Tombense (Série B)

Tombense 0 x 2 Ceará (Copa do Brasil)

Tombense 1 x 1 Cruzeiro (Série B)

