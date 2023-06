Onde vai passar jogo do Santos hoje e online - 10/06

O Santos visita o Coritiba no Estádio Couto Pereira neste sábado, 10 de junho, pela décima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo do Santos hoje tem início às 16h (horário de Brasília) e contará com a transmissão ao vivo na televisão e online.

O Peixe é o 12º colocado com 12 pontos enquanto o Coxa continua na lanterna com três pontos.

Onde assistir o jogo do Santos hoje na internet

A partida entre Coritiba e Santos será transmitida no Premiere e GloboPlay às 16h. Nenhuma emissora de televisão aberta vai exibir o confronto do Brasileirão neste sábado.

O streaming pago retransmite as imagens do pay-per-view em sua plataforma. Dá para assistir em qualquer lugar do país ao vivo.

Como assistir o jogo no GloboPlay?

Só assinantes podem acompanhar a retransmissão do Premiere no GloboPlay. Lembre-se que é preciso ter o pacote "GloboPlay e Premiere" ou "GloboPlay + canais ao vivo e Premiere".

1) Acesse o site www.globoplay.globo.com ou entre no aplicativo do seu dispositivo, clique no menu e depois em "entrar". Digite o seu email e a senha de usuário e dê ok.

2) Depois, vá novamente ao menu inicial e escolha a opção "Agora na TV". Se quiser, também pode ir até a sessão de "canais ao vivo" e, aí, selecionar na programação em tempo real o Premiere.

Confira os jogos das quartas de final da Copa do Brasil 2023

Como vem as equipes para o jogo de hoje?

Mesmo sem disputar outras competições na temporada, o Coritiba não faz uma boa campanha no Brasileirão 2023. Lanterna com três pontos, o time paranaense ainda busca a sua primeira vitória depois de três empates e seis derrotas dentro e fora de casa. O Coxa deverá utilizar os titulares para retomar o caminho da vitória.

Do outro lado, o Peixe está abatido após a derrota para o Newell's Old Boys no meio da semana e a eliminação na fase de grupos da Copa Sul-Americana. No Brasileirão ocupa a 12ª posição com 12 pontos somados em três vitórias, três empates e três derrotas, sem vencer há três rodadas.

Escalações de Coritiba x Santos

O duelo deste sábado é extremamente importante para os dois elencos. Isso porque Coritiba e Santos querem escapar da parte de baixo da tabela de classificação.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Coritiba: Gabriel; Thiago Dombroski, Henrique, Jean Pedroso, Natanael; Liziero, Bruno Gomes, Marcelino Moreno, Jamerson; Robson e Zé Roberto (Técnico: Antônio Carlos Zago).

Santos: João Paulo; Nathan, Messias, Joaquim, Gabriel Inocêncio; Alison, Dodi, Lucas Lima; Mendoza, Marcos Leonardo e Soteldo (Técnico: Odair Hellmann).

Décima rodada do Brasileirão

O duelo entre Coritiba e Santos dá início na décima rodada do Brasileirão. Serão disputados dez jogos entre o sábado, domingo em diferentes horários.

Sábado, 10 de junho:

16h - Coritiba x Santos

18h30 - Atlético MG x Bragantino

18h30 - Bahia x Cruzeiro

18h30 - Corinthians x Cuiabá

21h - Botafogo x Fortaleza

Domingo, 11 de junho:

11h - América MG x Athletico PR

16h - São Paulo x Palmeiras

16h - Internacional x Vasco

18h30 - Goiás x Fluminense

18h30 - Flamengo x Grêmio

