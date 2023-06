Onde vai passar o jogo do Botafogo hoje online no Brasileirão - 10/06

Líder do Brasileirão com vantagem, o Botafogo entra em campo neste sábado para enfrentar o Fortaleza no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Com início às 21h, horário de Brasília, o jogo do Botafogo hoje é válido pela décima rodada da competição de futebol.

O time perdeu para o Athletico na última rodada enquanto o Fortaleza vem de empate com o Bahia.

Qual canal vai passar o jogo do Botafogo hoje no Brasileirão

A partida entre Botafogo e Fortaleza hoje será transmitida no SporTV, SporTV 4K e Premiere às 21h, horário de Brasília. Os canais estão disponíveis em operadoras de televisão paga.

O SporTV 4K é a novidade da temporada para assinantes da Claro e Sky. É necessário ter a tecnologia no aparelho ou no televisor com som e imagem em qualidade ultra HD.

Horário: 21h, nove da noite

Como assistir o Botafogo na internet hoje

Para assistir o jogo do Botafogo na internet o torcedor tem que ter a assinatura no GloboPlay, serviço de streaming do grupo Globo.

É preciso ter os pacotes "GloboPlay + canais ao vivo" ou "GloboPlay e Premiere".

1) O primeiro passo é acessar a plataforma. Dá para ver tanto no navegador (www.globoplay.globo.com) como no aplicativo para celular, tablet e smartv. Clique no menu e na opção "entrar".

2) O segundo passo é digitar o email e a senha da conta e clicar em "entrar" para confirmar. Daí, abra novamente o mosaico e vá em "Agora na TV" e escolha qual canal quer assistir ao vivo.

Escalações de Botafogo x Fortaleza

Em lados opostos da classificação, Botafogo e Fortaleza deverão escalar as principais peças do elenco neste sábado, pela décima rodada do Brasileirão.

Confira as prováveis escalações para o jogo de hoje:

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta, Hugo; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Eduardo; Júnior Santos, Luis Henrique e Matheus Nascimento (Técnico: Luís Castro).

Fortaleza: João Ricardo; Dudu, Marcelo Benevenuto, Titi, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, José Welison, Yago Pikachu; Romarinho, Thiago Galhardo e Lucero (Técnico: Juan Pablo Vojvoda).

