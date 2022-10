Qual canal vai passar jogo do Corinthians hoje? Horário e palpite – 01/10

Após vencer o Atlético GO na última rodada, o Corinthians entra em campo neste sábado para disputar com o Cuiabá, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h (horário de Brasília), por isso saiba em qual canal vai passar jogo do Corinthians hoje ao vivo na TV e online.

O Timão quebrou a sequência de três rodadas sem vencer ao ganhar do Dragão. Em quarto lugar com 47 pontos, pode empatar com o Internacional para se manter na zona de classificação até a fase de grupos da Libertadores. Tem treze vitórias, oito empates e sete derrotas.

Primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Cuiabá vai buscar os três pontos neste sábado na capital paulista para se afastar da degola. Em décimo sétimo lugar, vai para os 33 pontos e pula duas posições na tabela do Brasileirão, mas tem que torcer por tropeços dos rivais. O elenco tem sete vitórias, nove empates e doze derrotas.

Qual canal vai passar jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians hoje vai passar no SporTV e Premiere, a partir das 21h (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Além disso, o torcedor também pode assistir no GloboPlay, serviço de streaming.

Com a mudança da rodada por conta do primeiro turno das eleições, a programação sofreu alterações. Com isso, os canais vão transmitir o duelo do Corinthains neste sábado para todo o território nacional. O pay-per-view, entretanto, pode ser adquirido por valor extra na mensalidade em operadoras de TV por assinatura.

Pelo celular, a opção é sintonizar no GloboPlay, serviço de streaming, disponível no aplicativo do tablet, computador e smart TV. Os valores vão de R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, de acordo com cada pacote.

CORINTHIANS X CUIABÁ:

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Qual canal vai passar jogo do Corinthians hoje: SporTV, Premiere e Globoplay

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira

Árbitro de vídeo: Rodolpho Toski Marques (FIFA)

Escalação do Corinthians hoje

Raul Gustavo está de volta após cumprir suspensão, enquanto Rafael Ramos, Paulinho, Junior Moraes e Maycon continuam indisponíveis por lesões.

Escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Balbuena, Raul Gustavo, Lucas Piton; Fausto Vera, Du Queiroz, Giuliano; Adson, Gustavo Mosquito e Yuri Alberto.

Para os visitantes, Felipe Marques e Igor ainda são desfalques.

Escalação do Cuiabá: João Carlos; Marllon, Paulão, Joaquim; Daniel Guedes, Camilo, Denilson, Rodriguinho, Sidcley; Deyverson e André Luis.

Corinthians x Cuiabá últimos jogos

O último encontro de Corinthians e Cuiabá foi realizado em 7 de junho de 2022, na temporada atual, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O placar de 1 x 0 para o Cuiabá deu os três pontos ao clube de Mato Grosso, logo no início da temporada, na Arena Pantanal, casa do grupo. Para a partida deste sábado, o elenco corintiano é o grande favorito.

Últimos jogos Corinthians x Cuiabá:

Cuiabá 1 x 0 Corinthians

Corinthians 3 x 2 Cuiabá

Cuiabá 1 x 2 Corinthians

Confira como foi o último jogo entre os times.



