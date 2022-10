São Paulo e Botafogo disputam a 31ª rodada do Brasileirão neste domingo, com transmissão ao vivo

Qual canal vai passar jogo do São Paulo no Brasileirão e horário – 09/10

Empatados na pontuação, São Paulo e Botafogo disputam os três pontos neste domingo, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A às 16h (Horário de Brasília), no Estádio do Morumbi, na capital paulista. Mas em qual canal vai passar jogo do São Paulo hoje? A transmissão será na TV aberta.

Pela 31ª rodada do Brasileirão neste domingo, em qual canal vai passar jogo do São Paulo vai ser na Globo e Premiere, a partir das quatro da tarde (Horário de Brasília).

O canal da Globo exibe a partida entre São Paulo e Botafogo neste domingo para todo o Brasil, com exceção dos estados MG, PE e CE, em narração de Cléber Machado e comentários de Ana Thaís Matos, Caio Ribeiro e Sálvio Spinola.

Se você não pode acompanhar na TV aberta, pode sintonizar o Premiere, pacote de canais por valor extra na mensalidade com transmissão em todo o território brasileiro.

Para quem já está acostumado a assistir no celular ou computador, dá para sintonizar no GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes. A programação disponibiliza filmes, séries e novelas, além dos canais de futebol por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Data: 9 de outubro de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi

Arbitragem: Jean Pierre Goncalves Lima

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA)

São Paulo e Botafogo empatados na tabela

O Tricolor ainda se recupera da dolorosa derrota na final da Sul-Americana. Agora que escapou da zona de rebaixamento no Brasileirão, busca os três pontos neste domingo para conquistar vaga na zona de classificação para torneios internacionais na próxima temporada. Com 40 pontos em décimo lugar, contabiliza nove vitórias, treze empates e sete derrotas. Sob o comando de Rogério Ceni, o elenco não perde há cinco rodadas.

Do outro lado, o Botafogo contabiliza também 40 pontos em nono lugar, mas com vantagem nas vitórias entre onze, sete empates e doze derrotas. O elenco carioca venceu o Avaí na última rodada e agora, no meio da tabela, quer alcançar a parte de cima também para brigar por uma vaga na Libertadores ou quem sabe Sul-Americana.

Provável escalação do São Paulo: Felipe Alves; Reinaldo, Léo Pele, Diego Costa, Igor Vinicius; Rodrigo Nestor, Pablo Maia, Alisson, Patrick; Luciano e Calleri.

Provável escalação do Botafogo: Lucas Perri; Victor Cuesta, Saravia, Adryelson, Marçal; Gabriel Pires, Tchê Tchê, Sauer; Victor Sá, Jeffinho e Soares.

Últimos jogos de São Paulo x Botafogo

O São Paulo vem de vitória em cima do América Mineiro na última quinta-feira, 6 de outubro, pela 30ª rodada do Brasileirão por 2 a 1, fora de casa.

Já o Botafogo ganhou do Avaí também na quinta-feira por 2 a 1, fora de casa, para garantir os três pontos e seguir na luta pela vaga.

Confira como foi a última partida entre as equipes.



Chances de rebaixamento no Brasileirão

As equipes de Juventude, Avaí, Atlético Goianiense, Cuiabá, Coritiba, Ceará e Santos brigam na parte de baixo da classificação do Campeonato Brasileiro na Série A. Os quatro últimos ao fim da temporada serão rebaixados para a segunda divisão.

O elenco do Juventude é o favorito ao rebaixamento, enquanto o Avaí, Atlético GO e Cuiabá brigam para se afastarem da degola. Os elencos possuem apenas oito rodadas para escaparem das últimas posições.

De acordo com o estudo do Departamento de Matemática de Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), confira todos os números entre as chances de rebaixamento do Brasileirão.

Juventude – 99.83

Avaí – 88.2

Atlético GO – 84.5

Cuiabá – 52.5

Coritiba – 36.5

Ceará – 32.3

Santos – 2.7

