Qual canal vai passar jogo do São Paulo hoje? Horário do Brasileirão – 06/10

Nesta quinta-feira, o América Mineiro recebe o São Paulo em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, às 20h (Horário de Brasília). Mas em qual canal vai passar jogo do São Paulo hoje? Todas as informações que você precisa saber estão no texto.

Qual canal vai passar jogo do São Paulo hoje

O jogo do São Paulo hoje vai passar no SporTV e Premiere, às 20h (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Além disso, o torcedor também pode assistir no streaming GloboPlay.

Os canais só estão disponíveis na TV fechada. Já o pay-per-view, pacote de canais de futebol, pode ser adquirido na programação por valor extra na mensalidade. Entre em contato para obte-lo na programação.

Também dá para acompanhar a partida entre América MG e São Paulo no celular. Basta acessar o aplicativo do GloboPlay se você é assinante. Por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, o torcedor tem acesso à programação com filmes, séries, novelas e canais.

Informações do jogo do América MG x São Paulo hoje:

Data: 06/10/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Onde assistir jogo de hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

Últimos jogos de América MG x São Paulo

América MG 2 x 2 São Paulo

São Paulo 1 x 0 América MG

São Paulo 1 x 0 América MG

Veja como foi a última partida entre as equipes.



Escalação do jogo do São Paulo hoje

Escalação do América MG: Matheus; Patric, Ricardo Silva, Conti, Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho, Alê; Aloísio, Mastriani e Everaldo.

Escalação do São Paulo: Felipe Alves; Reinaldo, Léo Pelé, Vinicius, Miranda; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Patrick, Alisson; Luciano e Calleri.

O América conseguiu se recuperar após a eliminação na Copa do Brasil, para o próprio Tricolor Paulista, e na fase de grupos da Libertadores. Em oitavo lugar com 42 pontos, o elenco mineiro conta com doze vitórias, seis empates e onze derrotas, tornando-se um dos favoritos a conquistar a vaga para a Libertadores do ano que vem.

Após a desastrosa atuação na final da Sul-Americana contra o Independiente del Valle no último sábado, o São Paulo volta a jogar nesta quinta-feira pelo Brasileirão. O principal objetivo do elenco de Rogério Ceni é escapar da zona de rebaixamento, enquanto ocupa a décima quarta posição com 37 pontos, com oito vitórias, treze empates e sete derrotas. Até aqui, o Tricolor soma quatro rodadas sem perder.

Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão?

Com 29 rodadas já decididas no Campeonato Brasileiro, faltam apenas nove rodadas acabar o torneio na temporada de futebol em 2022.

Com vinte equipes, a disputa em pontos corridos apresenta 38 rodadas, divididas em primeiro e segundo turno com 19 para cada um deles. A vitória garante três pontos ao vencedor, enquanto o empate traz apenas um ponto para ambos os times.

Por conta da Copa do Mundo no Catar, o calendário do Brasileirão precisou se adequar na programação da FIFA, onde todas as competições precisam terminar antes de 20 de novembro. Por isso, a última rodada do campeonato está marcada para o dia 13 de novembro.

No entanto, o calendário do Brasileirão sofreu alterações durante o ano devido à confrontos em torneios nacionais como a Copa do Brasil e internacionais como a Sul-Americana, Libertadores e a data FIFA.

