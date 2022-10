Que horas começa o jogo do Corinthians hoje e onde vai passar (04/10)

O Corinthians enfrenta o Juventude nesta terça-feira, pela 30ª rodada do Brasileirão no Estádo Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Que horas começa o jogo do Corinthians hoje vai ser às 21h30 (horário de Brasília), por isso saiba onde assistir.

Enquanto o alvinegro busca a vide-liderança, os anfitriões querem escapar da lanterna no rebaixamento.

O Juventude segue na lanterna do Brasileirão com 19 pontos, enquanto o Corinthians permanece na quarta posição com 50 pontos.

Que horas começa o jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians hoje vai começar às 21h30 (horário de Brasília), com transmissão no Premiere e GloboPlay, para todo o Brasil ao vivo.

O confronto entre Juventude e Corinthians tem transmissão ao vivo pelo Premiere, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura me todos os estados do país. O pay-per-view exibe o pré-jogo com muita informação, enquanto a partida terá narração de Odinei Ribeiro com comentários de Richarlyson e Sérgio Xavier.

Para quem deseja obter o pacote de canais, a plataforma está disponível por valor extra na mensalidade entre R$ 59,90, até R$ 89,90, de acordo com cada pacote.

Outra opção é assistir no GloboPlay, serviço de streaming somente para assinantes. A plataforma pode ser encontrada no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv, se o aparelho for compatível. Por R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, o torcedor pode assistir toda a programação da plataforma com filmes, séries, novelas e os canais de futebol.

Juventude x Corinthians no primeiro turno

No primeiro turno, o confronto entre Juventude e Corinthians aconteceu em 11 de junho de 2022, na temporada atual, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A.

Jogando na Neo QUímica Arena, em São Paulo, as equipes disputaram os três pontos pelo início da temporada. No primeiro tempo, Adson abriu o placar com apenas dois minutos de partida. Até o intervalo, as equipes mostraram certo equilíbrio na busca pelos gols.

No segundo tempo, Gustavo Mantuan ampliou a vantagem do Timão e fechou o placar por 2 x 0 para garantir os três pontos na rodada.

Confira no vídeo como foi a primeira paritda entre as equipes.



Prováveis escalações de Juventude x Corinthians

Não estão disponíveis no plantel de jogadores dos anfitriões os atletas Vitor Mendes e Pegorari, suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos nas últimas rodadas. Já Bruno Nazário, Ricardo Bueno, Anderson Leite, Marlon, Edinho e Rafael Forster seguem fora por lesões.

Jadson, Elton, Rafinha e Pitta são os protagonistas no elenco do Juventude.

Escalação do Juventude hoje: César; Rodrigo, Thalisson, Paulo Miranda, Moraes; Elton, Capixaba, Jadson; Chico, Rafinha e Pitta.

Fausto Vera cumpre suspensão, enquanto Junior Moraes, Paulinho, Maycon e Rafael Ramos continuam indisponíveis.

Yuri Alberto, contratado no início da temporada, vem surpreendendo os torcedores com o seu belo desempenho no ataque do Timão. Ao lado de Róger Guedes, deve ser titular sob o comando de Vitor Pereira hoje.

Escalação do Corinthians hoje: Cassio; Fagner, Bruno Méndez, Gil, Fabio Santos; Du Queiroz, Roni, Giuliano; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Jogos da 30ª rodada do Brasileirão

Dez jogos serão realizados no meio da semana, entre terça, quarta e quinta-feira, pela 30ª rodada do Brasileirão na Série A. Todos os embates serão transmitidos ao vivo pela televisão e online, através dos canais SporTV ou Premiere, ambos da Rede Globo.

O destaque fica para o encontro de Flamengo e Internacional, além de Santos contra Atlético Mineiro e Palmeiras contra Coritiba.

Juventude x Corinthians – 21h30

Quarta-feira (05/10):

Atlético GO x Fluminense – 19h

Ceará x Goiás – 19h

RB Bragantino x Cuiabá – 19h

Athletico PR x Fortaleza – 19h30

Flamengo x Internacional – 21h30

Santos x Atlético MG – 21h30

Quinta-feira (06/10):

Palmeiras x Coritiba – 19h

Avaí x Botafogo – 19h

América MG x São Paulo – 20h

