Que horas é o jogo do Fluminense hoje e onde vai passar - 31/10

O duelo entre Ceará e Fluminense abre a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A nesta segunda-feira, 31 de outubro, a partir das 20h (Horário de Brasília). O jogo do Fluminense hoje vai ser na Arena Castelão, no Ceará, com transmissão para todos os estados ao vivo.

Confira todos os detalhes da transmissão no texto a seguir.

Que horas é o jogo do Fluminense hoje

O jogo do Fluminense hoje começa às 20h (Horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, nesta segunda-feira pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Se você mora nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, além de Fernando de Noronha, fique atento com a mudança de horários.

A Arena Castelão, em Fortaleza, está localizada no Ceará, com capacidade para receber 63 mil torcedores. Nesta segunda-feira o espaço deve estar lotado com a presença dos torcedores do Ceará.

Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje

O jogo do Fluminense tem transmissão do Sportv e Premiere, a partir das 20h (Horário de Brasília), com transmissão para todo o Brasil ao vivo.

Disponível por valor extra na mensalidade, só dá para assistir o pay-per-view na TV fechada por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Também é possível acompanhar no GloboPlay, plataforma de streaming por assinatura. Sintonize o aplicativo do celular, tablet, computador e smartv para ver.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

TV: Sportv e Premiere

Online: GloboPlay

Informações de Ceará e Fluminense no jogo de hoje

Sem vencer por oito rodadas no Brasileirão, o Ceará mantém o objetivo de buscar os três pontos para escapar da zona de rebaixamento. Em décimo sétimo lugar com 34 pontos, contabiliza seis vitórias, 16 empates e 12 derrotas na temporada. O elenco pode escapar da degola e aí começar bem a rodada. Na última rodada perdeu para o Internacional.

Do outro lado, o Fluminense ocupa a quarta posição com 58 pontos, conquistados em 17 vitórias, sete empates e dez derrotas no Campeonato Brasileiro da Série A. Com o intuito de carimbar o passaporte até a Libertadores na fase de grupos, o elenco carioca precisa dos três pontos nesta segunda para continuar na parte de cima da tabela.

Escalações:

Provável escalação do Ceará: João Ricardo, Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Marcos Victor, Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Richardson, Diego; Vina, Lima e Jô.

Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel, Calegari; André, Martinelli, Yago, Ganso; Jhon Arias e Cano.

Ceará x Fluminense: últimos jogos

Fluminense 2 x 1 Ceará

Ceará 1 x 0 Fluminense

Fluminense 0 x 0 Ceará

Relembre como foi a última partida entre os times.



Quais são os jogos da rodada no Brasileirão

Pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, dez partidas serão disputadas nesta semana pela reta final da temporada.

Os destaques vão para os encontros de São Paulo e Atlético MG, além de Flamengo contra o Corinthians em clássico das torcidas.

Confira todos os jogos da rodada.

Fluminense x Ceará - 20h

Terça-feira (01/11):

Botafogo x Cuiabá - 19h

São Paulo x Atlético MG - 21h30

Quarta-feira (02/11):

Athletico PR x Goiás - 16h

América MG x Internacional - 16h

Juventude x Coritiba - 19h

Avaí x RB Bragantino - 19h

Atlético GO x Santos - 19h

Palmeiras x Fortaleza - 21h30

Flamengo x Corinthians - 21h30

