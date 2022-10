Tabela Série A 2022 Brasileirão atualizada classificação após 33ª rodada

Com a vitória em cima do Avaí neste fim de semana, o Palmeiras está cada vez mais perto de confirmar o título brasileiro na temporada. Os resultados da 33ª rodada movimentaram ainda mais a Tabela Série A 2022 Brasileirão atualizada. Confira como ficou a classificação e o que esperar da reta final.

Todas as vinte equipes disputaram a rodada no fim de semana. O jogo entre Atlético MG e Fortaleza encerrou a rodada nesta segunda-feira, 24 de outubro em empate sem gols.

+ Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão 2022?

Classificação Série A do Brasileirão 2022 atualizada

Com os resultados da 33ª rodada, veja como ficou a classificação da Tabela Série A 2022 Brasileirão atualizada.

1 Palmeiras – 71 pontos

2 Internacional – 61 pontos

3 Flamengo – 58 pontos

4 Corinthians – 57 pontos

5 Fluminense – 55 pontos

6 Athletico PR – 51 pontos

7 Atlético MG – 48 pontos

8 São Paulo – 47 pontos

9 América MG – 45 pontos

10 Fortaleza – 45 pontos

11 Botafogo – 44 pontos

12 Santos – 43 pontos

13 RB Bragantino – 41 pontos

14 Goiás – 41 pontos

15 Coritiba – 35 pontos

16 Ceará – 34 pontos

17 Atlético GO – 33 pontos

18 Cuiabá – 31 pontos

19 Avaí – 28 pontos

20 Juventude – 21 pontos

+Com Grêmio de volta à elite, veja classificação da Série B do Brasileirão

Resultado do Brasileirão

O Flamengo abriu a rodada no sábado contra o América Mineiro, no Independência, em Belo Horizonte. Pelo placar de 2 a 1, garantiu os três pontos com a vitória e garantiu a permanência na parte de cima da classificação.

O Corinthians também saiu vitorioso no sábado ao vencer o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro. O resultado também manteve o elenco entre os primeiros na Tabela Série A 2022 Brasileirão atualizada enquanto busca a vaga na Libertadores do ano que vem.

Ainda no sábado, o Palmeiras venceu o Avaí por 3 a 0, dentro de casa, para aumentar a vantagem que possui na liderança da competição. Nas próximas rodadas o time pode levantar o troféu com antecipação.

No domingo, o clássico entre Fluminense e Botafogo decepcionou torcedores. Isso porque o placar de 2 a 2 garantiu apenas um ponto para cada um.

O São Paulo, por outro lado, venceu facilmente o lanterna Juventude no domingo para subir na Tabela Série A 2022 Brasileirão atualizada.

Por fim, na segunda, Fortaleza e Atlético Mineiro não saíram do zero a zero pelo encerramento da 33ª rodada do Brasileirão.

RB Bragantino 4 x 2 Athletico PR

América MG 1 x 2 Flamengo

Santos 0 x 1 Corinthians

Palmeiras 3 x 0 Avaí

Fluminense 2 x 2 Botafogo

Juventude 1 x 2 São Paulo

Atlético GO 1 x 0 Ceará

Cuiabá 1 x 2 Goiás

Coritiba 1 x 1 Internacional

Fortaleza 0 x 0 Atlético MG

+ Do que o Vasco precisa para subir para a Série A do Brasileirão 2023

Próxima rodada do Brasileirão 2022

A próxima rodada do Brasileirão vai ser a 34ª rodada, marcada para começar na terça-feira, 25 de outubro, com dois jogos.

Flamengo e Athletico tiveram seus jogos adiantados porque vão disputar a final da Libertadores no sábado, em Guayaquill, no Equador. Por isso, entram em campo a última vez.

A rodada terminará na quinta-feira, 27 de outubro. Confira a seguir todos os próximos jogos.

Terça-feira (25/10):

21h45 – Flamengo x Santos

21h45 – Athletico PR x Palmeiras

Quarta-feira (26/10):

19h30 – Botafogo x RB Bragantino

21h45 – Corinthians x Fluminense

21h45 – Internacional x Ceará

21h45 – Goiás x América MG

Quinta-feira (27/10):

19h – São Paulo x Atlético GO

19h – Fortaleza x Coritiba

19h30 – Atlético MG x Juventude

20h – Cuiabá x Avaí

+Contagem regressiva: quantos dias faltam para a Copa do Mundo em 2022