Transmissão jogo do Vasco hoje: onde assistir na quarta (29/6)

Vasco e Novorizontino se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30, pelpela décima quinta rodada da Série B do Brasileirão, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão. Então, saiba onde terá transmissão jogo do Vasco hoje e como acompanhar cada lance ao vivo.

Jogando a segunda divisão pela primeira vez em sua história, o Novorizontino conseguiu se afastar do rebaixamento após vencer o Bahia. Já o Vasco mantém vivo o sonho de assumir a liderança.

Onde assistir a transmissão jogo do Vasco hoje?

O jogo do Vasco hoje vai passar no Premiere, pay-per-view, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Com transmissão apenas no pay-per-view, o torcedor precisa obter o serviço em sua programação se quiser assistir aos melhores lances da partida da Série B nesta quarta-feira. A transmissão é disponibiliza em todos os estados do país.

O Premiere é um pacote de canais de futebol, disponível em operadoras de TV por assinatura, por assinatura sob diferentes valores. Para tornar-se membro, os interessados devem procurar a operadora ou o site oficial.

Assinantes GloboPlay também possuem o direito de assistirem ao jogo de hoje pelo aplicativo no celular, tablet, computador ou smart TV.

Horário do jogo do Vasco hoje: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, ou Jorjão, em Novo Horizonte

Arbitragem: Ramon Abatti / VAR: Pablo Ramon Gonçalves

transmissão jogo do Vasco hoje: Premiere

Novorizontino e Vasco na Série B do Brasileirão

Escalação do Novorizontino: Lucas Frigeri; Joílson, Walber, Paulinho, Romário; Jhony, Danielzinho, Ronald, Diego Torres; Douglas Baggio e Ronaldo. Técnico:Rafael Guanaes.

Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Weverton, Juan Quinteros, Anderson Conceição, Edimar; Figueiredo, Andrey Santos, Yuri, Gabriel Pec; Getúlio e Nenê; Técnico: Maurício Souza.

Disputando pela primeira vez a Série B, o time do Novorizontino aparece na 13ª posição com 17 pontos, ou seja, venceu quatro partidas, empatou cinco e perdeu cinco. O elenco paulista conseguiu a vitória na última rodada e, dessa maneira, escapou da zona de rebaixamento e do medo de retornar na terceira divisão.

Do outro lado, o Vasco ainda não perdeu na temporada e, assim que o apito final soar na partida desta quarta, quer que o saldo esteja exatamente assim. Vice-líder da Série B com 30 pontos, o elenco carioca pode se tornar líder se vencer o confronto já que o Cruzeiro tropeçou na rodada. Ao todo, contabiliza oito vitórias e seis empates.

