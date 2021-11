Vila Nova x Londrina hoje: onde assistir ao vivo e horário do jogo – 19/11

Vila Nova e Londrina se enfrentam nesta sexta-feira, 19, a partir das 21h30, em partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão da Série B. O confronto ocorre no Estádio OBA, mas com transmissão apenas na TV fechada. Veja então onde assistir o jogo do Vila Nova x Londrina hoje, ao vivo.

Qual a transmissão do jogo do Vila Nova x Londrina hoje?

A partida entre as equipes hoje, 19, não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto pelo SporTV e Premiere, pay-per-view do Campeonato Brasileiro Série A e B.

Data : 19 de novembro 2021

: 19 de novembro 2021 Horário : 21h30 (horário de Brasília)

: 21h30 (horário de Brasília) Local : Estádio OBA – Goiânia (GO)

: Estádio OBA – Goiânia (GO) Transmissão do jogo Vila Nova x Londrina hoje: Premiere e SporTV

Três pontos podem valer a permanência na Série B

Com 45 pontos e na 13ª posição da tabela, a equipe do Vila Nova chega ao confronto desta sexta-feira, 19, em busca de pontuar para garantir sua permanência na Série B. Um simples empate pode ser suficiente para os goianos irem para a última rodada sem chances de cair.

Por outro lado, o Londrina precisa da vitória a todo custo para se manter vivo no campeonato. Com 41 pontos, o Tubarão está na 17ª posição – é o primeiro clube dentro da degola. Para conseguir sair do Z-4, a equipe paranaense precisa vencer e secar o Brusque, Remo ou Ponte Preta. Um empate também serve, caso o Quadricolor ou Leão Azul percam.

Qual a provável escalação de Vila Nova x Londrina hoje?

Em busca do triunfo para se afastar da briga pelo rebaixamento, os dois clubes não devem poupar na rodada e vão com o que possuem de melhor no elenco para conseguirem o triunfo. Veja abaixo então qual deve ser a escalação do jogo do Vila Nova x Londrina hoje:

Vila Nova: Georgemy; Moacir, Rafael Donato, Renato e Bruno Collaço; Pedro Bambu, Dudu e Arthur Rezende; Diego Tavares, Clayton e Alesson.

Londrina: César; Elacio Cordoba, Marcondes, Augusto (Saimon) e Eltinho (Felipe Vieira); João Paulo, Jhonny Lucas e Marcelo Freitas; Caprini (Marcelinho), Zeca e Roberto.

LEIA TAMBÉM

Brasileirão Série B 2021 realiza penúltima rodada; veja a tabela de jogos