Jade Picon estreia quando em Travessia como Chiara

Um dos nomes mais citados do elenco da nova novela das 21h, a estreia de Jade Picon nas telinhas dá o que falar desde o anúncio que a jovem estava prestes a se tornar atriz. Por isso, a ansiedade do público para saber Jade Picon estreia quando em Travessia é grande. A personagem Chiara já nasceu no folhetim e em breve vai esbarrar em Ari (Chay Suede), com quem viverá um triângulo amoroso.

Intérprete de Chiara, Jade Picon estreia quando em Travessia?

Tecnicamente, Jade Picon já fez sua estreia na novela Travessia, porém, a cena foi breve e indireta. No final do primeiro capítulo, depois do nascimento de Chiara, foi mostrado o crescimento da menina ao longo dos anos. Depois que a personagem chegou a juventude, Jade Picon deu às caras pela primeira vez na novela.

Chiara foi mostrada conversando com a câmera como em stories de Instagram, mostrando o álbum de fotos do pai e mostrando um de seus looks, já que é bastante ligada em moda. A cena serviu para mostrar ao público a passagem de tempo de vários anos e mostrou o crescimento da menina e também o da protagonista Brisa (Lucy Alves).

Veja como foi parte da cena:

Passagem de tempo através do álbum de Jade Picon. #Travessia pic.twitter.com/421a4q7Rkq — Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 11, 2022

No Instagram, Jade Picon comemorou a estreia. A famosa postou um vídeo emocionada com o nascimento de sua personagem e no story seguinte postou uma foto e escreveu: “essa vai ser eu todos os dias pelos próximos meses. Que emoção! Feliz demais”.

Para quem achou essa pequena cena de Jade Picon no primeiro capítulo insuficiente, logo a jovem terá momentos maiores na trama. No resumo do capítulo desta terça-feira (11), o nome de Chiara é citado algumas vezes, porém, em cenas que o pai da moça, Guerra (Humberto), conversa com Cidália (Cassia Kis) sobre a menina. Não foi revelado se de fato a ex-BBB vai ter cenas e falas.

Caso o capítulo de hoje não tenha cenas com a moça, na quinta-feira (13), está confirmado a aparição de Jade Picon em Travessia.

Primeiro encontro com Ari

No capítulo de quinta (13), o quarto episódio da novela, Chiara vai se deparar com Ari pela primeira vez. O encontro da dupla irá acontecer porque o rapaz vai ajudar Talita (Dandara Mariana) a levar material de trabalho para a construtora Guerra e assim Ari vai esbarrar na filha do dono.

No capítulo seguinte, do dia 14, sexta-feira, Chiara vai convidar Ari para uma reunião em sua casa. O rapaz vai deixar seu relógio em uma mesinha da casa da moça para ter uma desculpa para retornar.

Primeiro, os planos de Ari são se aproximar da garota para conseguir ver de perto todas as ações da construtora de Guerra, já que ele quer impedir o empresário de derrubar um dos casarões históricos do Maranhão para a construção de um shopping. Porém, ao longo da trama, sentimentos vão atrapalhar o rapaz.

Guerra vai mentir sobre a mãe de Chiara

Quem acompanhou Jade Picon estreia quando em Travessia no primeiro capítulo conferiu a conturbada história de nascimento da garota. Sua mãe, Débora (Grazi Massafera), era noiva de Guerra, mas o traiu com Moretti (Rodrigo Lombardi) e acabou engravidando do empresário.

Moretti abandonou Débora e a criança e Guerra resolveu registrar a menina como sua quando foi ao hospital reconhecer o corpo de Débora após um acidente de carro que tirou a vida da personagem de Massafera. Com medo do que Moretti poderia armar se descobrisse a verdade, Guerra mentiu na certidão de nascimento de Chiara e deixou o nome da verdadeira mãe de fora.

No capítulo desta terça-feira (11), Guerra vai revelar para Cidália que falsificou os documentos da filha e que na certidão de nascimento de Chiara consta o nome de Bianca Rossi como a mãe da jovem. Ele mentiu para manter Moretti longe da garota e tentará manter o segredo. Chiara não saberá o nome de sua mãe verdadeira e nem que é filha biológica do rival de seu pai.

